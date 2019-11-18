Войти
Военное обозрение

NI: индийские ракеты "БраМос" в Гималаях посчитали угрозой Китаю

483
0
0

Источник изображения: BrahMos:Cruise Missile/Facebook

Размещение индийских крылатых ракет "БраМос" в Гималаях стало фактором напряжения между Индией и Китаем, пишет The National Interest. Причиной, по всей видимости, являются высокие технические характеристики этого оружия, против которого чрезвычайно трудно защититься.

Индия, размещая сверхзвуковые ракеты на границе, явно превысила свои потребности в самообороне, что представляет серьезную угрозу для китайских провинций Тибет и Юньнань. […] Развертывание ракет "БраМос" неизбежно усилит антагонизм в китайско-индийских отношениях и окажет негативное влияние на стабильность в регионе

– приводит NI утверждение китайской ведомственной газеты "Народно-освободительная армия".

Крылатая ракета "БраМос" совместной российско-индийской разработки обладает сочетанием высокой скорости, разрушительной кинетической энергии при попадании в цель, а также способностью к маневрам уклонения на финальном участке подлета. Перехватить такое оружие могут лишь средства ПВО/ПРО современного боевого корабля. В частности, издание утверждает, что, согласно некоторым исследованиям, эсминец "Арли Бёрк" не способен отбить атаку более 12 подобных ракет за раз.

Кроме того, предполагается, что "БраМос" эффективен и против стационарных наземных целей, таких, как командные пункты и радарные установки. Очевидно, именно это и беспокоит Пекин в случае с Гималаями.

Индия размещает мобильные пусковые установки на территории штата Аруначал-Прадеш, а новые ракеты "БраМос" Block III, как сообщается, пригодны для поражения целей на склонах гор, что является явной угрозой Китаю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
Arleigh Burke
PJ-10 Brahmos
Похожие новости
23.10.2015
ПРО приступила к испытаниям
25.03.2013
Корабельное оружие: настоящее и будущее
16.01.2013
Рабочие лошадки
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
23.06.2010
Англо-французская «Булава»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли