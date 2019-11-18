NI: индийские ракеты "БраМос" в Гималаях посчитали угрозой Китаю

Источник изображения: BrahMos:Cruise Missile/Facebook

Размещение индийских крылатых ракет "БраМос" в Гималаях стало фактором напряжения между Индией и Китаем, пишет The National Interest. Причиной, по всей видимости, являются высокие технические характеристики этого оружия, против которого чрезвычайно трудно защититься.

Индия, размещая сверхзвуковые ракеты на границе, явно превысила свои потребности в самообороне, что представляет серьезную угрозу для китайских провинций Тибет и Юньнань. […] Развертывание ракет "БраМос" неизбежно усилит антагонизм в китайско-индийских отношениях и окажет негативное влияние на стабильность в регионе

– приводит NI утверждение китайской ведомственной газеты "Народно-освободительная армия".

Крылатая ракета "БраМос" совместной российско-индийской разработки обладает сочетанием высокой скорости, разрушительной кинетической энергии при попадании в цель, а также способностью к маневрам уклонения на финальном участке подлета. Перехватить такое оружие могут лишь средства ПВО/ПРО современного боевого корабля. В частности, издание утверждает, что, согласно некоторым исследованиям, эсминец "Арли Бёрк" не способен отбить атаку более 12 подобных ракет за раз.

Кроме того, предполагается, что "БраМос" эффективен и против стационарных наземных целей, таких, как командные пункты и радарные установки. Очевидно, именно это и беспокоит Пекин в случае с Гималаями.

Индия размещает мобильные пусковые установки на территории штата Аруначал-Прадеш, а новые ракеты "БраМос" Block III, как сообщается, пригодны для поражения целей на склонах гор, что является явной угрозой Китаю.