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США заявили о ненужности российских "Союзов"

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Источник изображения: Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

До марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский "Союз МС", заявил вице-президент США Майкл Пенс в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса (Калифорния).

"Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории отправляется в космос. У нас будут свои средства доставки на орбиту, и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях", — сказал политик.

В октябре глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что в целях обеспечения постоянного присутствия США на МКС вместо японского астронавта на "Союз МС-16" полетит американский.

В марте компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли "Союз МС". Соответствующий контракт НАСА и "Роскосмоса" завершается в феврале 2020 года.

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