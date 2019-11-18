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Як-130 впервые представят на авиасалоне в Дубае

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Источник изображения: vpk-news.ru

Учебно-боевой самолет Як-130 впервые примет участие в авиасалоне "Dubai Airshow 2019". Выставка пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба Корпорации "Иркут".

В ходе летной программы самолет под управлением летчика-испытателя Василия Севастьянова и штурмана-испытателя Михаила Кудряшова продемонстрирует свои высокие маневренные возможности. Первую тренировку в небе Дубая экипаж провел 14 ноября 2019 г.

Учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 разработан ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" (входит в состав ПАО "Корпорация "Иркут") и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе.

Як-130 позволяет на самом современном уровне обучать пилотов боевых самолетов поколения "4+" и "5".

В 2016 г. летчики ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" установили на самолете 9 мировых рекордов скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее.

С февраля 2010 г. самолеты Як-130 успешно эксплуатируются в учебных центрах Воздушно-космических сил России. С 2011 г. самолеты поставляются на экспорт. В числе иностранных заказчиков самолета Беларусь, Бангладеш, Мьянма и Лаос.

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