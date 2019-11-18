США, пригрозив Турции, принялись за Египет

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

По данным The Wall Street Journal, говорит RT, соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.

В нём отмечается, что сделка Египта по покупке российских Су-35 усложнит предоставление военной помощи стране со стороны Соединённых Штатов, в связи с чем Помпео и Эспер призвали египетского министра её отменить.

Летом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о готовности России оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности в регионе.