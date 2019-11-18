Войти
Военно-промышленный курьер

США, пригрозив Турции, принялись за Египет

553
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

По данным The Wall Street Journal, говорит RT, соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.

В нём отмечается, что сделка Египта по покупке российских Су-35 усложнит предоставление военной помощи стране со стороны Соединённых Штатов, в связи с чем Помпео и Эспер призвали египетского министра её отменить.

Летом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о готовности России оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Турция
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
18.11.2019
Эксперт предсказал ответ Египта на угрозы США из-за покупки Су-35
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
06.03.2015
Армия России закрепляется на египетском рубеже
21.11.2012
Перспективы дальнейшего развития ВТС России и Китая будут определять новые команды управленцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:30
  • 72
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли