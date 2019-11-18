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Российская газета

Высадку российских войск на бывшей авиабазе США в Сирии сняли на видео

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Источник изображения: AP Photo/Sergei Grits

Кадры высадки подразделения российской военной полиции на бывшую авиабазу "Сиррин" США вблизи сирийского населенного пункта Метрас опубликовал телеканал "Звезда".


В сюжете показан момент десантирования военнослужащих с вертолетов Ми-8 и Ми-35, а также инфраструктуру базы: жилые корпуса, оборудование, огневые позиции.

На кадрах также видны брошенные очевидно в спешке предметы обихода, мебель, личные вещи, продукты питания, медикаменты, элементы вооружений.

В жилых комнатах обращают на себя внимание кальяны, настольные игры, а также множество компакт-дисков с художественными фильмами и компьютерными играми. Также американцы оставили тренажеры в импровизированном спортивном зале.

Напомним, в среду, 13 ноября военные США оставили авиабазу в Сирии, которую использовали для снабжения своих войск в регионе. Объект оперативно был взят под охрану российскими подразделениями. Аэродром перешел под контроль правительственных сил Сирии.

В настоящее время саперы продолжают обследовать территорию военного объекта на отсутствие взрывоопасных предметов.

Как сообщил "Звезде" начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин, на базе около Метраса будет развернуто отделение центра.

- Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни, - сказал Жмурин.


Тимур Алимов

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