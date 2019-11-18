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ЦАМТО

Компания Kongsberg поставит Японии дополнительные КРВБ JSM

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Источник изображения: Фото: kongsberg.com

ЦАМТО, 15 ноября. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании с Японией дополнительного контракта на поставку крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) JSM (Joint Strike Missile).

Новые ракеты предназначены для оснащения закупаемых в США истребителей F-35A "Латнинг-2". Стоимость продажи оценивается в 450 млн. норв. крон (49,2 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт на поставку первой партии КРВБ JSM для оснащения истребителей F-35A "Латнинг-2" Воздушных сил самообороны Японии был заключен с Kongsberg в марте 2019 года. Его стоимость, количественные показатели и сроки поставки не раскрывались.

JSM представляет собой модифицированный вариант противокорабельной ракеты NSM, принятой на вооружение ВМС Норвегии. Разработка JSM началась в 2008 году и была завершена в середине 2018 года после успешного проведения серии испытаний. Боеприпас разрабатывался Kongsberg Defense Systems совместно с американской Raytheon.

JSM представляет собой высокоточную маневренную малозаметную КРВБ большой дальности пятого поколения, которая может использоваться для поражения хорошо защищенных наземных целей и кораблей в море в условиях наличия современных систем ПВО. На текущий момент JSM является единственной крылатой ракетой большой дальности, которая сможет размещаться во внутренних отсеках F-35A и F-35C. В перспективе JSM предполагается интегрировать на самолеты других типов, в частности, JAS-39 "Грипен" и EF-2000 "Тайфун".

По имеющейся информации, стартовая масса JSM составляет 416 кг, длина – 4 м, ширина со сложенным крылом – 48 см, высота – 52 см. Ракета оснащена турбореактивным двигателем WJ38-7K компании Williams International, программируемым взрывателем со специально разработанными программами, загружаемыми до запуска, 500-фунтовой боевой частью (100-кг заряд размещен в 120-кг корпусе из титана), двусторонней линией передачи данных на основе Link-16 для обновления данных о цели, перенацеливания или отмены задания.

В состав системы наведения входят ИК ГСН с функцией автономного распознавания цели ATR (Autonomous Target Recognition), инерциальная навигационная система, корректируемая по сигналам спутниковой системы GPS, и система корреляции по контуру рельефа местности (TERCOM). Точная дальность полета ракеты не разглашается (предположительно, она составляет до 500 км).

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Страны
Норвегия
США
Япония
Продукция
EF-2000
F-35A
F-35C
Gripen NG
NSM
Компании
Kongsberg
Leonardo
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Проекты
GPS
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