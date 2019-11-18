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ЦАМТО

США пригрозили Египту санкциями за покупку истребителей Су-35

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ЦАМТО, 15 ноября. Минобороны и Госдеп США в совместном письме предупредили власти Египта о возможном применении санкций в случае покупки истребителей Су-35, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По информации Wall Street Journal, в отправленном 13 ноября письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер призвали египетского министра обороны Мухаммада Ахмеда Заки отменить сделку по российским Су-35.

"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту", – цитирует издание текст письма, оказавшийся в его распоряжении. В письме также содержатся угрозы санкций против Египта, если эта сделка не будет отменена.

Как отмечает в этой связи газета "Коммерсант", власти Египта пока никак не прокомментировали эту информацию.

По оценке ЦАМТО, утечка в СМИ косвенно может свидетельствовать о том, что контракт все-таки подписан (вплоть до настоящего времени российская сторона официально не подтвердила подписание контракта с Египтом на поставку Су-35).

По неофициальным данным, контракт был подписан в 2018 году на сумму более 2 млрд. долл. Он предусматривает поставку ориентировочно в 2020-2022 гг. 24 истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним.

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Страны
Египет
Россия
США
Продукция
Су-35
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