ОАЭ развернули ЗРК "Хок" на авиабазах в Ливии

ЦАМТО, 15 ноября. Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar, на двух авиабазах в Ливии, которые используются для размещения самолетов ВВС ОАЭ, развернуты батареи ЗРК "Хок".

Первая батарея была размещена на авиабазе "Аль-Джуфра" в центральной части Ливии в апреле вскоре после того, как формирования поддерживаемой ОАЭ Ливийской национальной армии (ЛНА) начали наступление на Триполи с целью свержения правительства национального согласия. Вторая батарея была развернута в аэропорту "Аль-Хадим" на востоке Ливии в начале сентября.

В составе батареи насчитывается по три пусковых установки и, как предполагается, две РЛС AN/MPQ-64 "Сентинел".

Обе авиабазы были идентифицированы как объекты, которые используются ОАЭ для поддержки ЛНА. В последние месяцы на спутниковых снимках баз также были обнаружены ударные БЛА "Винг Лунг-2" (ОАЭ является единственным известным оператором данных БЛА в регионе).

Агентство Associated Press 8 ноября сообщило, что располагает копией проекта отчета группы экспертов ООН, в котором со ссылкой на "надежный источник", сообщается, что в Аль-Джуфре и Аль-Хадиме также размещены самолеты "Мираж 2000-9". Данные истребители находились на базах, когда в ночь со 2 на 3 июля был атакован центр содержания мигрантов под Триполи. Тогда более 50 человек погибли и около 130 получили ранения. Группа экспертов ООН пришла к выводу о высокой вероятности нанесения удара современными истребителями с применением высокоточных боеприпасов.

При этом батарея ЗРК "Хок" в Аль-Джуфре не смогла предотвратить удар БЛА, нанесенный по базе 26 июля. Правительство национального согласия тогда заявило, что целью атаки были ангар с БЛА, самолеты Ил-76 и склад боеприпасов.

Спутниковые снимки Maxar, полученные три дня спустя, подтвердили, что на базе было уничтожено два самолета Ил-76, а один из двух больших ангаров, который был взорван во время операции под руководством НАТО в 2011 году, снова был поражен высокоточным боеприпасом.

Уровень точности почти наверняка выходил за пределы возможностей устаревших самолетов L-39 ВВС Ливии. Позднее было подтверждено, что для атаки применялись ударные БЛА "Байрактар TB-2" турецкого производства, состоящие на вооружении ВС Турции и Катара, поддерживающих правительство национального согласия.

Авиабаза Аль-Джуфра находится в 360 км от базы в Мисурате (где, предположительно, базируются турецкие БЛА), что превышает дальность применения "Байрактар TB-2", но для нанесения удара могла быть использована станция ретрансляции. Авиабаза "Аль-Хадим" находится в 580 км от Мисураты, что превышает боевой радиус любого боевого самолета, имеющегося в распоряжении правительства национального согласия. Поэтому на данном этапе неясно, какая угроза привела к развертыванию ЗРК "Хок" в Аль-Хадим. Потенциально возможно, что это является превентивной мерой на случай применения Турцией БЛА "Анка", оснащенных системой спутниковой связи.