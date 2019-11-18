Войти
ЦАМТО

ОАЭ развернули ЗРК "Хок" на авиабазах в Ливии

518
0
0

ЦАМТО, 15 ноября. Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar, на двух авиабазах в Ливии, которые используются для размещения самолетов ВВС ОАЭ, развернуты батареи ЗРК "Хок".

Первая батарея была размещена на авиабазе "Аль-Джуфра" в центральной части Ливии в апреле вскоре после того, как формирования поддерживаемой ОАЭ Ливийской национальной армии (ЛНА) начали наступление на Триполи с целью свержения правительства национального согласия. Вторая батарея была развернута в аэропорту "Аль-Хадим" на востоке Ливии в начале сентября.

В составе батареи насчитывается по три пусковых установки и, как предполагается, две РЛС AN/MPQ-64 "Сентинел".

Обе авиабазы были идентифицированы как объекты, которые используются ОАЭ для поддержки ЛНА. В последние месяцы на спутниковых снимках баз также были обнаружены ударные БЛА "Винг Лунг-2" (ОАЭ является единственным известным оператором данных БЛА в регионе).

Агентство Associated Press 8 ноября сообщило, что располагает копией проекта отчета группы экспертов ООН, в котором со ссылкой на "надежный источник", сообщается, что в Аль-Джуфре и Аль-Хадиме также размещены самолеты "Мираж 2000-9". Данные истребители находились на базах, когда в ночь со 2 на 3 июля был атакован центр содержания мигрантов под Триполи. Тогда более 50 человек погибли и около 130 получили ранения. Группа экспертов ООН пришла к выводу о высокой вероятности нанесения удара современными истребителями с применением высокоточных боеприпасов.

При этом батарея ЗРК "Хок" в Аль-Джуфре не смогла предотвратить удар БЛА, нанесенный по базе 26 июля. Правительство национального согласия тогда заявило, что целью атаки были ангар с БЛА, самолеты Ил-76 и склад боеприпасов.

Спутниковые снимки Maxar, полученные три дня спустя, подтвердили, что на базе было уничтожено два самолета Ил-76, а один из двух больших ангаров, который был взорван во время операции под руководством НАТО в 2011 году, снова был поражен высокоточным боеприпасом.

Уровень точности почти наверняка выходил за пределы возможностей устаревших самолетов L-39 ВВС Ливии. Позднее было подтверждено, что для атаки применялись ударные БЛА "Байрактар TB-2" турецкого производства, состоящие на вооружении ВС Турции и Катара, поддерживающих правительство национального согласия.

Авиабаза Аль-Джуфра находится в 360 км от базы в Мисурате (где, предположительно, базируются турецкие БЛА), что превышает дальность применения "Байрактар TB-2", но для нанесения удара могла быть использована станция ретрансляции. Авиабаза "Аль-Хадим" находится в 580 км от Мисураты, что превышает боевой радиус любого боевого самолета, имеющегося в распоряжении правительства национального согласия. Поэтому на данном этапе неясно, какая угроза привела к развертыванию ЗРК "Хок" в Аль-Хадим. Потенциально возможно, что это является превентивной мерой на случай применения Турцией БЛА "Анка", оснащенных системой спутниковой связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Ливия
ОАЭ
Турция
Продукция
L-39
Ил-76
Компании
ООН
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
30.09.2019
В лазерном прицеле: какие технологии используются на прокси-войне в Ливии
26.09.2018
Африканский экспресс
26.01.2016
Место в историях
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
14.05.2014
Новый старый мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли