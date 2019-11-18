Войти
Военное обозрение

Китай провёл успешные испытания посадочной платформы для марсианской миссии

714
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В Китае прошли испытания платформы для марсианской миссии. Как передает "NPlus1", аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) провела успешные испытания платформы, которая будет использоваться для посадки марсохода в 2020 году.

Как сообщается, для испытаний специалисты корпорации использовали комплекс со 140-метровым испытательным стендом, способным имитировать силу тяжести других планет с помощью системы из множества тросов с управляемым натяжением. Во время испытаний посадочная платформа снижалась как на тросах, так и на собственном двигателе. При снижении специалисты опробовали разные режимы, в том числе зависание над поверхностью и отслеживание препятствий на ней. Испытания были признаны успешными.

Запланированная марсианская миссия станет для Китая уже второй: в 2011 году вместе с российской станцией "Фобос-Грунт" в космос был запущен первый китайский марсианский зонд, однако по причине отказа бортового компьютера оба аппарата были потеряны. На этот раз в Пекине надеются, что все пройдет штатно.

Ожидается, что аппараты отправятся к Марсу на ракете "Чанчжэн-5" в июле или августе 2020 года. По расчетам аппараты выйдут на орбиту в феврале 2021 года, после чего будет осуществлена посадка на поверхность планеты, которую осуществит платформа с расположенным на ней марсоходом, в то время как орбитальный зонд останется на орбите и будет выполнять свою программу в течение года. Планируется, что марсоход будет выполнять программу по исследованию Марса в течение 92 дней, как минимум. Основная тема - исследования химического состава грунта, а также его распределения. На марсоход установили радар, способный собирать информацию о грунте на глубине до ста метров.

Отметим, что на 2020 год намечена не только китайская миссия на Марс. Летом следующего года к Марсу также отправятся американская "Марс-2020" и европейская "Экзомарс", посадочную платформу для которой создавал "Роскосмос"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
РС-20
Компании
CASC
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ИТ
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
29.05.2019
"Нефритовый заяц" уходит в отрыв
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
31.01.2019
Анатолий Петрукович: сотрудничество в исследованиях космоса выгодно всем
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли