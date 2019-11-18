Китай провёл успешные испытания посадочной платформы для марсианской миссии

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В Китае прошли испытания платформы для марсианской миссии. Как передает "NPlus1", аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) провела успешные испытания платформы, которая будет использоваться для посадки марсохода в 2020 году.

Как сообщается, для испытаний специалисты корпорации использовали комплекс со 140-метровым испытательным стендом, способным имитировать силу тяжести других планет с помощью системы из множества тросов с управляемым натяжением. Во время испытаний посадочная платформа снижалась как на тросах, так и на собственном двигателе. При снижении специалисты опробовали разные режимы, в том числе зависание над поверхностью и отслеживание препятствий на ней. Испытания были признаны успешными.

Запланированная марсианская миссия станет для Китая уже второй: в 2011 году вместе с российской станцией "Фобос-Грунт" в космос был запущен первый китайский марсианский зонд, однако по причине отказа бортового компьютера оба аппарата были потеряны. На этот раз в Пекине надеются, что все пройдет штатно.

Ожидается, что аппараты отправятся к Марсу на ракете "Чанчжэн-5" в июле или августе 2020 года. По расчетам аппараты выйдут на орбиту в феврале 2021 года, после чего будет осуществлена посадка на поверхность планеты, которую осуществит платформа с расположенным на ней марсоходом, в то время как орбитальный зонд останется на орбите и будет выполнять свою программу в течение года. Планируется, что марсоход будет выполнять программу по исследованию Марса в течение 92 дней, как минимум. Основная тема - исследования химического состава грунта, а также его распределения. На марсоход установили радар, способный собирать информацию о грунте на глубине до ста метров.

Отметим, что на 2020 год намечена не только китайская миссия на Марс. Летом следующего года к Марсу также отправятся американская "Марс-2020" и европейская "Экзомарс", посадочную платформу для которой создавал "Роскосмос"