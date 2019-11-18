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Военное обозрение

201-я военная база в Таджикистане получит более 20 новых объектов

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Источник изображения: topwar.ru

Россия намерена укрепить свои позиции в Таджикистане и остаться там на длительное время. С этой целью будет значительно улучшена военная и гражданская инфраструктура 201-й российской военной базы. Об этом заявил командир базы полковник Сергей Горячев.

По словам Горячева, на территории 201-й военной базы запланировано взведение более 20 объектов. На проведение всех работ отводится четыре года, к 2023 году вся инфраструктура должна быть принята в эксплуатацию. Основной упор будет сделан на гражданскую составляющую, призванную обеспечить нормальный быт военнослужащих базы. В первую очередь будут построены общежития квартирного типа, всего семь объектов по 85 квартир, школа на 950 школьников, детский сад на 200 детей и культурно-досуговый центр.

Согласно планам в военном городке Душанбе до 2023 года запланировано строительство 22 объектов, основными из них являются общежития квартирного типа по 85 квартир каждое (семь объектов), культурно-досуговый центр на 600 посадочных мест, школа на 950 учащихся и детский сад на 200 детей

- сообщил он.

В настоящее время, уточнил Горячев, ведутся работы на четырех объектах строительства: казарма на 500 человек, спортивный комплекс, столовая с обеспечением питания 1140 человек, трансформаторная подстанция. Все эти объекты будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, их готовность составляет около 90%.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
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