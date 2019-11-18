Один из спутников GPS временно выведен из группировки

Он был запущен 17 ноября 2006 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Один из 33 спутников системы навигации GPS временно выведен из группировки. Об этом сообщается в пятницу на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - говорится в строке состояния аппарата №29601 (точка 4).

Выведенный на техобслуживание спутник был запущен 17 ноября 2006 года.

Система глобального позиционирования GPS разработана Министерством обороны США, но доступна и для гражданских пользователей. Первый спутник системы был запущен на орбиту в феврале 1978 года.

После вывода аппарата №29601 по целевому назначению сейчас используется 29 спутников системы.