Войти
Военно-промышленный курьер

А чем мы хуже Греции, считает президент Турции

476
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Требование США отказаться от российских С-400 - это посягательство на суверенитет Турции, заявил турецким журналистам после возвращения из Вашингтона президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем. "Мы рассматриваем требование отказаться от С-400 в пользу Patriot как зарабатывание на наших суверенных правах, и мы определенно не считаем это правильным", - сказал турецкий лидер.

Он напомнил, что у Греции, которая также является страной НАТО, есть российские С-300. "Но там никогда не было подобных разговоров", - заметил Эрдоган.

Он отметил, что Анкара готова приобрести американские ЗРК Patriot при наличии выгодного предложения, но не на условиях замены ими С-400.

Эрдоган на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом предложил ему собрать рабочую группу из представителей лидеров государств и НАТО для разрешения ситуации вокруг С-400.

Кроме того, турецкий лидер напомнил Трампу, что Анкара выступает партнером в проекте по созданию истребителей F-35, но ни одного самолета пока так и не получила.

EADaily отмечает, что Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой в Белом доме продолжал настаивать на отказе Анкары от развёртывания закупленных у России зенитных ракетных комплексов, назвав это "очень серьёзным вызовом" для двусторонних отношений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
14.11.2019
"Большая игра": США давят на Турцию из-за С-400
03.06.2019
Самолеты F-35 и С-400 поставят в разных концах Турции
09.04.2019
В США заявили, что русские поймали Турцию на С-400
04.03.2019
И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция
10.05.2017
Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли