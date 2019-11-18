А чем мы хуже Греции, считает президент Турции

Требование США отказаться от российских С-400 - это посягательство на суверенитет Турции, заявил турецким журналистам после возвращения из Вашингтона президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем. "Мы рассматриваем требование отказаться от С-400 в пользу Patriot как зарабатывание на наших суверенных правах, и мы определенно не считаем это правильным", - сказал турецкий лидер.

Он напомнил, что у Греции, которая также является страной НАТО, есть российские С-300. "Но там никогда не было подобных разговоров", - заметил Эрдоган.

Он отметил, что Анкара готова приобрести американские ЗРК Patriot при наличии выгодного предложения, но не на условиях замены ими С-400.

Эрдоган на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом предложил ему собрать рабочую группу из представителей лидеров государств и НАТО для разрешения ситуации вокруг С-400.

Кроме того, турецкий лидер напомнил Трампу, что Анкара выступает партнером в проекте по созданию истребителей F-35, но ни одного самолета пока так и не получила.

EADaily отмечает, что Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой в Белом доме продолжал настаивать на отказе Анкары от развёртывания закупленных у России зенитных ракетных комплексов, назвав это "очень серьёзным вызовом" для двусторонних отношений.