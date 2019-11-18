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Кто станет наследником легендарного Ан-12

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Источник изображения: vpk-news.ru

Концепция среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для нужд Министерства обороны России должна быть выбрана до конца 2019 года.

Разработанный в 1950-е годы военно-транспортный самолёт Ан-12 до сих пор находится на вооружение армий нескольких стран мира, включая Россию, но в ближайшее время должна начаться работа по созданию его преемника. 

С концепцией нового самолёта и его создателями планируют определиться в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник", - отметил источник издания.

"Объединённая авиастроительная корпорация" подчеркнула, что разработки компаний "Ильюшин" и "Туполев" учитываются в работе над концепцией и окончательное решение по ней должно быть принято в 2019 году. Напомним, что ещё в ноябре 2018 года Минобороны России утвердило тактико-техническое задание на создание перспективный среднего военно-транспортного самолёта, но до сих пор никакого решения не принято и не определён разработчик воздушного судна.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Туполев
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