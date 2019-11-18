В США готовится грандиозная распродажа "ударных" дронов

Пентагон признал бесполезность американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper ("Жнец"). В связи с этим, военное ведомство будет вынуждено снять их с вооружения и списать. MQ-9 Reaper будут распроданы "нуждающимся" странам.

Начальник генерального штаба ВВС США Дэвид Голдфейн сделал заявление, согласно которому Соединённые Штаты Америки устроят грандиозную "распродажу". На ней будут выставлен весь парк ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, которые до последнего времени считались лучшими ударными дронами. Причиной этому стала их низкая эффективность и уязвимость, что привело к большим потерям.

Следует отметить, что за последние два года средствами ПВО было сбито не менее 12 беспилотников MQ-9 Reaper.

Кроме того, они оказались неустойчивыми для средств РЭБ, что позволяло перехватывать над ними контроль.

Вероятно, США попытаются "впарить" их своим союзникам по НАТО. Скорее всего, БПЛА MQ-9 Reaper распродадут в долг, так как более развитые страны не захотят их покупать, пишет портал Free News.