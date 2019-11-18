50 лет назад советская подлодка К-19 протаранила американскую USS Gato

15 ноября 1969 года в Баренцевом море советская атомная подлодка К-19 протаранила американскую субмарину USS Gato. Подводное столкновение едва не привело к использованию ядерного оружия и началу третьей мировой войны. Официальные документы о ЧП до сих пор носят гриф "секретно", но участники инцидента - моряки США и бывшего СССР не делают тайну из своих воспоминаний.

Впервые о столкновении в 1975 году сообщила газета The New York Times. В статье говорилось, что американские субмарины с начала 60-х годов шпионят за советскими подлодками и зачастую даже заходили в трехмильную зону территориальных вод СССР. В качестве примера рассказывалось о происшествии с ударной атомной подлодкой USS Gato.

Оказывается, субмарина принимала участие операции Holliston, проводимой Агентством национальной безопасности и разведывательным управлением ВМС США. Для этой цели подлодку оснастили специальным оборудованием и провели дополнительную обработку корпуса для снижения малошумности. Рано утром 15 ноября 1969 года Gato, следившая за действиями советской К-19, подставилась под атомную субмарину СССР.

По сведениям из открытых источников, удар произошел в 4 часа 25 минут и был настолько силен, что, казалось, произошло землетрясение. Расчетный размер пробоины получился около 15 на 30 сантиметров. Лодка, набрав воды в отсек, с глубины 66 метров (20 футов) "упала" на 100 метров. Эпизод едва не завершился трагедией. Запаниковавший командир минно-торпедной части USS Gato приказал приготовить к стрельбе три торпеды и противолодочную ракету SUBROC с ядерной боеголовкой. К счастью, командир субмарины Лоуренс Бурхардт отменил его приказание.

Американские подводники смогли справиться с аварией, поднявшись на 25 метров, они, малым ходом ушли в безопасный район, а оттуда на базу. Командир подлодки и старший помощник были сняты с занимаемых должностей.

Как развивались события на К-19 описал капитан-лейтенант Ким Костин в своих записках "Черная зона К-19". По его данным, столкновение произошло на траверзе мыса Териберский в 25 милях от берега. Старший на борту был замкомдива по БП капитан 1-го ранга Владимир Лебедько, а командовал субмариной капитан 2-го ранга Валентин Шабанов.

"Я сидел за штурманским столом и вдруг ощутил, что неведомая мощная сила прижала меня к носовой переборке на несколько секунд. Как такового, удара я не слышал, но он, несомненно, был. Дифферент пошел на нос. Первое, что мелькнуло в голове - налетели на камни! Но мы же недавно определяли место, да и удар был бы другим! Мы сразу же всплыли, дали радио. На поверхности ничего не заметили. С мостика никаких повреждений не увидели. Вскоре нам приказали возвращаться. На подходе к Кольскому заливу увидели сторожевые корабли, на полных парах шедшие навстречу. Они уточнили место нашего столкновения. Позднее говорили, что они обнаружили американцев и давали им сигнал "всплыть", но они 4-узловым ходом так и ушли", - пишет он.

Для разбора причин столкновения была создана специальная комиссия, в состав которой, кроме контрразведки и подводников, вошли создатели акустической техники и представители Академии наук СССР.

"В результате совместных усилий комиссия и командование сделали вывод, что никто не виноват - ни техника, ни акустики, ни экипаж. Виновата во всем неудачная гидрология моря. Этот вариант устраивал всех", - вспоминает Костин.

Николай Грищенко