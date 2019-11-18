Будет еще больше: Украину беспокоят "Калибры" в Черном море

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские "Калибры" в Черном море

Россия с 2014 года нарастила свой боевой потенциал в Черном море, в частности за счет новых кораблей и подлодок с ракетами "Калибр", заявили на Украине. Кроме того, Москва усилила систему ПВО вокруг Крыма. Киев предложил отвечать на такие действия соседнего государства, в частности, сотрудничеством с НАТО.

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.

Как он утверждает, с 2014 года Москва сконцентрировала в этом регионе новые корабли и подводные лодки, на которых установлены крылатые ракеты "Калибр" дальнего действия.

По его данным, всего на них сейчас 72 ракеты, но к концу 2020 года их число возрастет до 168.

"Калибры" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень", а затем их стали размещать как на подводных лодках проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и на надводных кораблях. Эти ракеты способны действовать примерно на 2,5 тыс. км.

Украинский военный сообщил, что количество российских военных кораблей в Черном море за последние пять лет увеличилось с 34 до 49 единиц. В частности подводных лодок, по его сведениям, стало больше на шесть единиц - с одной до семи.

Кроме того, как отметил Вовченко, Россия усилила систему противовоздушной обороны вокруг Крыма благодаря новым зенитным ракетным комплексам С-400. Адмирал обратил внимание, что они способны уничтожать цели на расстоянии до 240 км.

Командующий ВМСУ решил, что ответом Киева на эти "угрозы" должно стать восстановление военно-морских возможностей украинского флота, наращивание корабельно-катерного состава, а также "качественное сотрудничество" со странами НАТО.

Помимо этого, он также обратил внимание, что Россия пополнила свой авиационный парк новыми истребителями и бомбардировщиками. Военный утверждает, что во время учений, прошедших этим летом, российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали ракетные удары по Одессе. По его словам, во время маневров самолеты осуществили условный пуск в 60 км от города, а после этого повернули в сторону пролива Босфор.

Адмирал назвал подобные действия "провокационными".

Эти заявления были сделаны на фоне подготовки Украины к совместным учениям с НАТО. В начале ноября UNN со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу сообщило, что такие маневры пройдут в 2020 году в Черном море. Он уточнил, что они продлятся четыре дня.

Как рассказал вице-премьер, на учениях под названием КОР-2020 будет отрабатываться противостояние гибридным угрозам. "Все мы понимаем, что новая война уже в значительной степени является именно гибридной, а не только военной", - отметил Кулеба.

Решение о проведении совместных военных учений обсуждали во время встречи 31 октября в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В российском Минобороны при этом 9 октября сообщили, что подлодка Черноморского флота России "Колпино" в ходе боевой подготовки в Черном море провела стрельбы ракетами "Калибр" по береговой и морской целям.

Пуски осуществлялись из подводного положения. В ведомстве уточнили, что ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов.

За несколько дней до этого в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что экипаж фрегата ЧФ "Адмирал Макаров" провел учение в Средиземном море. Моряки отработали уничтожение подлодки условного противника.

"Моряки отработали действия по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением стрельбы реактивными глубинными бомбами, а также провели учения по противовоздушной обороне корабля на переходе морем с выполнением электронных пусков зенитными ракетами по воздушной цели, и ведению морского боя с нанесением условного удара высокоточным оружием по морской цели", - сообщили в отделе.

Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркивал, что

безопасность черноморского региона должна обеспечиваться в первую очередь путем сотрудничества причерноморских стран.

"Все необходимые ингредиенты для этого есть. Это и Организация причерноморского экономического сотрудничества, в военной сфере - это документ о мерах доверия на Черном море", - пояснил Грушко.

Дипломат также указал на возросшую активность НАТО в Черном море и заявил, что она подрывает региональную стабильность. Он предупредил, что Москва будет реагировать "соответствующим образом".

Лидия Мисник