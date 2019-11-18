В китайском СМИ: Ракетная атака из Газы полностью парализовала оборону Израиля

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Китайские репортёры заинтересовались показателями эффективности израильской системы противовоздушной-противоракетной обороны. В частности, обращается внимание на новый обмен ударами между Израилем и сектором Газа, в ходе которого по израильской территории было выпущено не менее 300 различных боеприпасов, включая неуправляемые ракеты.

В военном разделе китайского информационного портала Sohu сообщается, что командование силами обороны Израиля заявляло о параметрах эффективности противоракетного щита: "не менее 90%".

Из материала:

Группировка ХАМАС в последние дни выпустила по Израилю несколько сотен ракет, мин и артиллерийских снарядов. Массированная ракетная атака полностью парализовала оборону Израиля.

В материале китайского портала говорится, что самим израильским военным приходится признавать проблемы при перехвате выпускаемых палестинской стороной боеприпасов.

Из статьи:

Израильские военные признали, что ракете, выпущенной из Газы, требуется 15-20 секунд, чтобы долететь до Израиля, а обнаружение и перехват средствами израильской ПРО осуществляется в течение примерно 30 секунд. Противоракеты не являются эффективными при перехвате на коротких дистанциях.

Автор материала говорит о том, что помимо времени подлёта ракет у ХАМАС есть и ещё одно важное преимущество: "Их ракета может стоить около тысячи долларов или несколько тысяч – максимум, зато стоимость израильских ракет-перехватчиков – это порядка 100 тысяч долларов".

В Sohu указывается на то, что в общей сложности ракеты и иные боеприпасы летели в направлении Израиля с небольшими перерывами в течение примерно 17-18 часов. Утверждается, что по меньшей мере 8 израильтян получили ранения.

Из материала:

Израиль использует свои комплексы "Железный купол", "Праща Давида", американские системы противовоздушной и противоракетной обороны. Но все они в итоге оказались беспомощны против массированной ракетной атаки. Они не смогли перехватывать палестинские ракеты, если те выпускались с близкой дистанции.

Сам материал в китайском СМИ носит красноречивое название: "Израиль обнажил свою ахиллесову пяту".

Нужно отметить, что в самом Израиле никакой здравомыслящий человек никогда и не заявлял, что вероятность перехвата составляет 100 процентов. В таком случае вывод может быть только один: в такой ситуации без политико-дипломатической составляющей полностью защититься Израилю, обезопасить своих граждан не удаётся и вряд ли удастся, даже если кратно увеличить число своих средств ПВО-ПРО.