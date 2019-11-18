США пообещали Египту санкции за приобретение у России Су-35

Власти США предупредили Египет о вероятности введения санкций в случае покупки российских истребителей СУ-35 и призвали к отмене сделки. Глава Госдепа Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер заявили, что крупные оружейные сделки с РФ могут осложнить сотрудничество Вашингтона и Каира.

Пентагон также "предупредил о потенциальной ответственности" командование ВВС АРЕ, пишет Wall Street Journal. Данное заявление было сделано накануне визита в Египет министра обороны РФ Сергея Шойгу, где он провел ряд встреч с высшим военно-политическим руководством страны и пообещал помочь в укреплении обороноспособности этой арабской республики и ее армии.

Напомним, Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Сумма сделки оценивается в два миллиарда долларов. Соглашение на поставку двух с лишним десятков самолетов и средств авиационного поражения к ним вступило в силу в конце 2018 года. Поставки должны начаться в 2020-2021 годах.