День призывника и особенности призывной кампании в России в 2019 году

Источник изображения: Минобороны РФ

В качестве одной из мер по популяризации военной службы по всей стране ежегодно проводятся мероприятия, связанные с Днём призывника. В этот день многие войсковые части, военные вузы открывают свои двери перед школьниками и студентами (как юношами, так и девушками) с той целью, чтобы современная молодёжь могла своими глазами увидеть армейский быт, познакомиться с богатыми военными традициями, взглянуть на эксплуатируемое в современной армии оружие.

В свою очередь школы и общегражданские вузы страны приглашают кадровых военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и вооружённых конфликтов для встреч с обучающимися.

В ходе проведения акций разворачиваются выставки, работают агитационные пункты, на которых желающие могут подать заявку, например, на членство в рядах "Юнармии", различного рода военно-патриотических клубов.

Особый интерес у современной молодёжи вызывают рассказы военнослужащих, прошедших через "горячие" точки: Афганистан, Чечня, Сирия.

На сегодняшний день в российской армии сохраняется смешанный вариант комплектования. Призывная форма сохраняется параллельно с набором на службу при заключения контракта. При этом процент "контрактной" составляющей в армии все последние годы растёт, число призывников планомерно снижается.

В ходе весенней кампании "квота" на службу по призыву составила 135 тыс. человек (ещё несколько лет назад было более 150 тысяч). При этом призыв не проводился в Республике Коми и Ямало-Ненецком АО. Дополнительное новшество для отдельных районов северных субъектов федерации: призыв проводится исключительно весной и летом (один раз в год). Так, для 24 муниципалитетов Якутии, Хабаровского края, Забайкалья, Камчатки и Чукотки осенний призыв в 2019 году не проводится.

Минобороны РФ информирует о том, что наиболее организованно в формате призывной кампании весной этого года сработали такие регионы как Белгородская, Омская, Тульская области, Ставрополье, Хабаровский края, а также Республики Бурятия и Татарстан.

По некоторым данным, контрольные цифры призыва в 135 тысяч человек сохраняются и для осеннего призыва 2019 года.

Андрей (учащийся 11 класса):

В армию идти, конечно, собираюсь. Не вижу смысла "бегать", особенно, когда и срок службы не такой большой - год. Да и перспектив потом, думаю, будет больше.

Игорь (вернулся после призыва в армию в начале ноября):

Службу проходил в Амурской области. Могу сказать, что она серьёзно повлияла на мой характер. Ну, ветер из головы вроде вышел (улыбается). Техникум я окончил, теперь собираюсь поступать по специальности в университет.