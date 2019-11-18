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Интерфакс-АВН

Беспилотники "Элерон-3" и "Тахион" в начале 2020г поступят на вооружение батальона БЛА РФ в Таджикистане

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БЛА "Элерон-3СВ"
БПЛА "Элерон-3СВ".
Источник изображения: http://tass.ru/

Екатеринбург. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Батальон беспилотной авиации (БЛА) российской военной базы в Таджикистане в первом квартале 2020 года получит на вооружение беспилотники "Элерон-3" и "Тахион", сообщил журналистам командир базы Сергей Горячев.

"Во вновь сформированный батальон беспилотных летательных аппаратов 201 военной базы в первом квартале 2020 года поступят новейшие разведывательные комплексы дистанционно пилотируемых беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и "Тахион" для работ на ближних дистанциях", - сказал Горячев, отметив, что при их помощи улучшится качество наблюдения за приграничными территориями.

Новая техника увеличит мобильность подразделения и за счет переносного комплекта, для транспортировки которого не требуется специальная техника, сократит время начала работы.

"Данные комплексы позволяют получать информацию и выполнять задачи быстро, качественно и в срок за счет способности передачи видеосигнала на наземный пункт управления в масштабе реального времени", - уточнил Горячев.

Батальон беспилотной авиации был сформирован на 201 российской военной базе в Таджикистане в мае 2019 года.

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Страны
Россия
Таджикистан
Проекты
2020-й год
БПЛА
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