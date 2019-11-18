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Известия.ru

НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Jakob Ratz

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в НАТО собираются заменить в течение 15 лет. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Мы планируем его [самолета AWACS] замену в 2035 году. Она будет включать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы и искусственный интеллект", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой НАТО.

Столтенберг также выразил признательность флоту самолетов AWACS, которые поддерживали воздушные операции альянса и его союзников.

Программа наблюдения за воздушным пространством с применением систем AWACS действует с 1982 года.

13 июня сообщалось, что Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9.

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