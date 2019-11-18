Остров попавших в корабли: танки теперь могут топить флот противника

"Реактивные" танки защитят берега Сахалина и разобьют в случае необходимости десант противника. Огневые возможности модернизированных Т-80БВМ возросли настолько, что они могут не только уничтожать бронетехнику, но и топить вражеские корабли. На боевые машины вместо привычных дизелей установили газотурбинные двигатели (ГТД), которые по звуку похожи на вертолетные. В связи с чем в войсках "восьмидесятки" прозвали реактивными. ГТД запускается и без проблем работает при температуре ниже 50 градусов. По мнению экспертов, Т-80БВМ серьезно укрепит оборону крупнейшего острова России.

"Реактивные" танки защитят берега Сахалина и разобьют в случае необходимости десант противника. Огневые возможности модернизированных Т-80БВМ возросли настолько, что они могут не только уничтожать бронетехнику, но и топить вражеские корабли. На боевые машины вместо привычных дизелей установили газотурбинные двигатели (ГТД), которые по звуку похожи на вертолетные. В связи с чем в войсках "восьмидесятки" прозвали реактивными. ГТД запускается и без проблем работает при температуре ниже 50 градусов. По мнению экспертов, Т-80БВМ серьезно укрепит оборону крупнейшего острова России.

Отразить и потопить

До конца 2019 года полностью завершится оснащение танками Т-80БВМ 39-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), которая базируется на Сахалине, рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны.

Главная задача мотострелков на острове — отражение морского десанта в случае военного конфликта. Наиболее эффективная тактика при таких действиях — уничтожение противника на дальних подступах. И Т-80БВМ как раз для этого подходит, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— В советские годы в разное время на Сахалине дислоцировались береговой ракетно-артиллерийский полк и бригада, — рассказал эксперт. — Серьезные силы размещали там на протяжении всей истории — во время войн на остров неоднократно высаживались японские войска. Здесь много удобных мест для проведения десантной операции. Благодаря высоким ходовым качествам Т-80 способны совершать длительные марши и контролировать практически всю береговую линию. Модернизированные танки имеют мощное вооружение, которое может эффективно бороться с морскими целями и с уже вышедшим на берег противником.

Огнем и гусеницами

Для дальневосточных частей боевые машины проходят серьезную модернизацию до уровня Т-80БВМ. Несмотря на то что "восьмидесятка" была принята на вооружение еще в середине 1970-х годов, после доработок она превратилась в боевую машину, отвечающую самым современным требованиям. Т-80БВМ получил современную систему управления огнем "Сосна-У" с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. Это серьезно повысило огневые возможности танка.

Кроме того, машина теперь может вести огонь ракетами. На ней специально установили комплекс управляемого вооружения "Рефлекс", который позволяет поражать морские цели на больших дистанциях. Система с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Дальность их полета составляет около 5 км, что на 2 км больше, чем у обычных танковых снарядов.

На вооружении танка также гладкоствольная 125-мм пушка. Есть и пулеметы — зенитный НСВТ калибра 12,7 мм и спаренный 7,62-мм ПКТ. От снарядов и ракет противника Т-80БВМ спасут блоки современной динамической защиты и противокумулятивные решетки.

За особый "вертолетный" звук, который издает двигатель Т-80БВМ при запуске, в войсках эти танки называют реактивными. Зато в движении, в отличие от дизельных машин, "восьмидесятка" становится практически беззвучной.

Впрочем, у ГТД есть не только преимущества, но и недостатки. С одной стороны, газотурбинные силовые установки легко запускаются даже в сильные морозы. При этом оперативная готовность машин достигается за считаные минуты. Для сравнения, дизелю для прогрева требуется до 40 минут. Но, с другой стороны, ГТД этого танка крайне чувствителен к пыли, а также теряет мощность в условиях высокогорья. Правда, на Сахалине таких проблем быть не должно — там чистый воздух и нет высоких гор, отмечают эксперты.

ГТД обеспечивает Т-80БВМ уникальные скоростные и маневренные характеристики. Благодаря высокой подвижности танки могут патрулировать всю береговую линию. Это позволит оперативно перебрасывать огневые средства на опасные направления.

Один из самых современных

Т-80БВМ является одним из самых современных танков и может решать все возникающие на восточном направлении задачи. Это идеальная боевая машина для Сахалина, считает бывший начальник вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

— В момент принятия на вооружение Т-80 был лучшим в мире, — рассказал эксперт. — Сегодня его модернизированная версия полностью отвечает всем современным требованиям. Танк оснащен электронными системами и новейшим оборудованием. Мощный реактивный двигатель позволяет развивать отличную скорость и обеспечивает хорошую проходимость. Он идеален для зимних условий эксплуатации. У Т-80БВМ хорошая динамическая защита и пушка.

На базах хранения Минобороны находится около 3 тыс. не прошедших модернизацию Т-80. Первые серийные образцы были созданы на Кировском заводе в Ленинграде. Позднее одна из модификаций — Т-80У — выпускалась "Омсктрансмашем". Дизельный вариант изготавливался в Харькове. Всего было выпущено более 10 тыс. этих боевых машин.

"Восьмидесятки" разных модификаций поставлялись в несколько стран мира. В частности, в сухопутных войсках Пакистана их числится более 300. Они есть на вооружении армий Анголы, Кипра, Йемена и даже Южной Кореи. Из бывших союзных республик машины сохранили Узбекистан и Украина. В начале 1990-х годов несколькими "восьмидесятками" для изучения обзавелись США и Великобритания.