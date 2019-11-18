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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получило второй за месяц отремонтированный стратегический бомбардировщик Ту-95МС

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные получили после ремонта стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Об этом говорится в материалах Минобороны РФ, опубликованных в пятницу ведомственной газетой "Красная Звезда" в рубрике "Отремонтированы и поставлены в войска".

В предыдущий раз газета сообщала о возвращении в строй после ремонта стратегического бомбардировщика Ту-95МС 1 ноября.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

"Стратеги" Ту-95МС наряду с Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады.

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