Минобороны РФ получило второй за месяц отремонтированный стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные получили после ремонта стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Об этом говорится в материалах Минобороны РФ, опубликованных в пятницу ведомственной газетой "Красная Звезда" в рубрике "Отремонтированы и поставлены в войска".

В предыдущий раз газета сообщала о возвращении в строй после ремонта стратегического бомбардировщика Ту-95МС 1 ноября.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

"Стратеги" Ту-95МС наряду с Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады.