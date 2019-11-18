Видимо на видео: меткость военных проверят по "скайпу"

В армии массово внедряют новую систему контроля боевой подготовки, основанную на использовании "военного скайпа". На полигонах, стрельбищах и тренажерах устанавливают видеокамеры, которые позволят наблюдать, как идут занятия. Видеть их в "прямом эфире" смогут как непосредственные командиры, так и начальство в штабах полков, дивизий, военных округов и даже в Национальном центре управления обороной РФ в Москве, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Такой подход дает возможность избежать искажений результатов учений, что в лучшую сторону скажется на боевой подготовке Вооруженных сил.

В армии массово внедряют новую систему контроля боевой подготовки, основанную на использовании "военного скайпа". На полигонах, стрельбищах и тренажерах устанавливают видеокамеры, которые позволят наблюдать, как идут занятия. Видеть их в "прямом эфире" смогут как непосредственные командиры, так и начальство в штабах полков, дивизий, военных округов и даже в Национальном центре управления обороной РФ в Москве, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Такой подход дает возможность избежать искажений результатов учений, что в лучшую сторону скажется на боевой подготовке Вооруженных сил.

Вас снимает видеокамера

Для передачи сигнала с военных полигонов используют специальные многофункциональные переносные комплексы связи (МКСП), рассказали "Известиям" в Минобороны. В качестве эксперимента весной нынешнего года МКСП были развернуты на нескольких полигонах Западного и Центрального военных округов. В настоящее время эксперимент признан удачным. Со следующего года такие системы связи появятся и в других военных округах.

МКСП создан для улучшения управляемости войсками как в мирное, так и в военное время. Аппаратура легко и быстро разворачивается, например, на стрельбище. Связисты устанавливают выносные видеокамеры, которые в режиме реального времени ведут трансляцию с огневых позиций, а также снимают с близкого расстояния мишени.

С помощью новой техники можно максимально рационально организовать занятия по стрельбе мотострелков, расчетов ствольной, реактивной артиллерии, тактических ракетных комплексов и экипажей танков. А также наблюдать за исполнением упражнений по вождению боевых машин или за тактической подготовкой подразделений вдали от полигона.

Такой подход позволит контролировать поражение мишеней даже в тех случаях, когда из-за особенностей ландшафта с наблюдательной вышки невозможно определить качество стрельбы танковых и артиллерийских подразделений.

Для командира части, подчиненные которого задействованы на стрельбах, оборудуют специальное место с мониторами, откуда видно всё, что происходит на полигоне. Как правило, такой командный пункт размещен на центральной вышке стрельбища.

МКСП умеет хранить секреты. Он передает зашифрованный сигнал по защищенным каналам в вышестоящие командные пункты: бригадные, дивизионные, окружные и даже в Национальный центр управления обороной РФ в Москве. Аппаратура использует закрытый сегмент передачи данных. А сама связь поддерживается с помощью спутников и радиопередатчиков.

Быстро, надежно, секретно

В стране существуют все технические возможности для проведения устойчивых видеотрансляций и конференций, отметил гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.

— Для армии важно, что трансляции можно вести, используя только отечественное оборудование, — рассказал эксперт. — Оно обеспечивает надежное кодирование как видео-, так и аудиосигналов, что позволит сохранить конфиденциальность. В данном случае система нужна для соблюдения секретности переговоров штабов, особенно в той части, где подводятся итоги учений.

Раньше командиру надо было выезжать на машине к мишеням, которые могли быть расположены в десятках километрах от огневых позиций, чтобы проверить попадания. Теперь результаты стрельб можно узнать, находясь на командном пункте.

Видеоаппаратура создает многоступенчатую систему проверки со стороны штабов всех уровней, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Солдаты и офицеры теперь знают, что Большой брат наблюдает за ними, — прокомментировал эксперт. — В итоге это ударит по формализованной боевой подготовке, когда люди прибывают на полигоны отбыть номер. По видеоматериалам командованию будет легче понять, насколько хорошо подготовлены отдельные военнослужащие и подразделения в целом, определить, насколько правильно организованы полевые занятия. Такой контроль потребует от всех военнослужащих максимально интенсивно подходить к боевой учебе.

Армейский скайп

В Вооруженных силах всё чаще используют возможности "военного скайпа". Этой осенью с его помощью начали бороться с переработками офицеров и солдат-контрактников. В штабах военных округов были созданы группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной, которые следят за соблюдением распорядка рабочего дня. В их компетенцию вошла проверка руководства всех уровней. Они получили право с помощью защищенных каналов видеосвязи экстренно связаться с любым командиром и проверить, не задерживает ли он без особых причин военнослужащих допоздна.

Видеосвязь появилась на кораблях и судах ВМФ. Ее можно использовать для проведения защищенных режимных телефонных переговоров и видеоконференций для шести и более абонентов. Она поддерживается с помощью системы спутниковой системы и радиопередатчиков.

Морской комплекс видеосвязи выпускают в трех модификациях. Для береговых служб предусмотрен стационарный вариант в виде стола с аппаратной частью. Корабельный вариант представляет собой крупногабаритную радиостанцию. Также существует миниатюрная мобильная версия, которая для удобства транспортировки помещается в непромокаемый кейс. Легкую версию устанавливают на малых катерах, выдают в качестве средства связи спецназовцам и морским пехотинцам.

В армии также развивают другие системы, позволяющие решать самые сложные задачи. Недавно на вооружение поступили беспилотники, которые могут найти противника по сигналу сотового телефона и тут же дать целеуказания артиллерии или авиации. Дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3". Эти аппараты способны вычислить абонента не только при звонке или отправке SMS, но и в случае если мобильник выключен. Техника уже опробована на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане. Первые учения с применением новых беспилотников "Орлан-10" прошли нынешним летом и были признаны успешными.