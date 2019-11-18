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Известия.ru

Северный штурм: Арктику усилили сапёрами-спецназовцами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Арктику укрепят морской бригадой "инженерного спецназа". Новая часть будет не только возводить или восстанавливать различные военные сооружения, но и при необходимости штурмовать объекты инфраструктуры. Инженерное усиление флота позволит оперативно развертывать базы в самых отдаленных северных областях.

Арктику укрепят морской бригадой "инженерного спецназа". Новая часть будет не только возводить или восстанавливать различные военные сооружения, но и при необходимости штурмовать объекты инфраструктуры. Инженерное усиление флота позволит оперативно развертывать базы в самых отдаленных северных областях.

Отдельную морскую инженерную бригаду Северного флота (ОМИБр СФ) сформируют в следующем году, сообщили источники "Известий" в главкомате ВМФ. Соединение будет располагать силами и средствами для выполнения самых разных задач — от строительства и восстановления объектов инфраструктуры до штурма укрепленных позиций. Штат бригады составят подразделения так называемого "саперного спецназа" — штурмовые группы в тяжелой броне. Их усилят спецтехникой — вездеходами, болотоходами, бульдозерами, и путепрокладчиками. В подразделении будут и минно-разыскные собаки.

Главное отличие морских инженерных войск от сухопутных заключается в их умении действовать на побережье. Они должны обезвреживать минные поля и оборудовать подъездные пути к объектам в пунктах высадки и погрузки морского десанта.

В составе бригады будут действовать подразделения саперов, понтонёров, специалистов по инженерным заграждениям. В их распоряжении есть все необходимое для действий в любых условиях. К примеру, понтонёры, которые должны возводить мосты или временные причалы, оснащаются бронированными гидрокостюмами. Страховочный жилет "Корсар-МП" выполнен из специальной непромокаемой ткани со встроенными мягкими баллистическими пакетами. Бронепанели выдерживают попадание пули калибра 7,62 и 5,45, выпущенной с дистанции в несколько метров. Человек в таком жилете может держаться на плаву до 10 часов. Изделие оснащено сигнальным маячком.

Штурмовые подразделения, которые должны уметь под огнем максимально близко подбираться к вражеским позициям, получат более серьезную защиту от пуль и осколков — тяжелые бронекостюмы ОВР-3Ш. Такая экипировка закрывает всё тело бойца.

Благодаря сочетанию жестких металлических, пластиковых и керамических плит, а также гибких элементов из арамидной ткани, костюм получился достаточно легким, но в нем всё равно непросто передвигаться.

Одетые в броню штурмовые саперы будут обеспечивать расчистку пути для наступающей пехоты — уничтожать заграждения и долговременные огневые точки, взрывать здания. Спецназ займется скрытным минированием объектов в тылу противника и устройством засад.

В советское время в Арктике была развернута относительно многочисленная группировка, в частности, 6-я общевойсковая армия. После 1991-го года ее части превратили в базы хранения, а в 1998-м — расформировали.

— Теперь надо восстанавливать структуру армии, которую мы потеряли, — прокомментировал "Известиям" бывший замминистра обороны по вооружению генерал-полковник Анатолий Ситнов. — Раньше были Вооруженные силы, способные вести полномасштабные боевые действия, и у них было всё необходимое.

Особенность северного театра военных действий — множество островов, которые необходимо в угрожаемый период необходимо оборудовать в кратчайшие сроки, пояснил "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Кроме того, многие острова на этом направлении находятся под контролем вероятного противника, — сообщил эксперт. — Создание большой инженерной единицы позволит нарастить возможности по прибрежным операциям.

С прошлого года российское военное ведомство проводит масштабную реформу Инженерных войск. Из частей обеспечения они превращаются в самостоятельную ударную силу, которая способна участвовать в современной войне. Если раньше действия саперов сводились к строительству фортификационных сооружений, расчистке пути следования войск и наведению мостов, то теперь их ориентируют также на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от вражеских взрывных устройств.

Батальоны саперов-штурмовиков создаются во всех бригадах окружного и флотского подчинения, а инженерные полки в армиях пополняются такими же ротами.

Офицеров "инженерного спецназа" начали готовить на базе Тюменского высшего военно-инженерного училища только в 2014 году, и сейчас в войска приходят первые лейтенанты, получившие профильное обучение.

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Страны
Россия
Продукция
ОВР-3Ш
Проекты
Арктика
СФ
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