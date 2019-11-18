Закуплена заключительная партия РСЗО "Торнадо-Г"

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Специальное конструкторское бюро, входящее в группу предприятий "Мотовилихинские заводы" Госкорпорации Ростех, отправило заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" подразделениям Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает rostec.ru.

Предприятие в полном объеме и в установленные контрактом сроки выполнило комплекс работ по ремонту и модернизации боевых машин РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г", предусмотренных программой 2019 года.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

"Торнадо-Г" - модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО "Град", разработчиком которой является НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева концерна "Техмаш". Среди отличительных особенностей системы - повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Система принята на вооружение Российской армией в 2014 году.