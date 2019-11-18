Путин предложил подключить к ДРСМД Францию и Великобританию

В ответ на попытки США включить Китай в переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент России Владимир Путин предложил привлечь туда Великобританию и Францию. Об этом российский лидер заявил в четверг, 14 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Если подключать Китай, то почему только Китай? Давайте будем подключать и Францию, и Великобританию, и другие страны, которые, вроде как, и не признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, хотя они не скрывают, что они таковыми являются", — цитирует его "Интерфакс".

Ранее, 8 ноября, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению.

В конце августа представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что Соединенные Штаты не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений, после того как они вышли из ДРСМД и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это, США не поменяли своего решения и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.