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С-400 помешали F-35

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Источник изображения: Фото: Yuri Gripas / Reuters

Интерес стран Персидского залива к российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 "Триумф" вынудил США воздержаться от спешке в продаже истребителей пятого поколения F-35 Lightning II государствам региона, сообщает Defense News.

Также американское издание приводит комментарий президента IRIS Independent Research Ребекки Грант, согласно которой США рано или поздно все равно одобрят продажу самолетов партнерам из Персидского залива. По ее мнению, истребитель пригодится ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну для борьбы с террористами и противоракетной обороны (ПРО).

В октябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Турция получила все элементы российских комплексов С-400 "Триумф" и обсуждает с Россией дополнительные поставки.

В мае сообщалось, что F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER, предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов ПРО.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Катар
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
F-35C
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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