Небо останется открытым для Европы, даже если США для себя его закроют

Россия не выйдет из международного Договора открытого неба

Из Договора открытого неба (ДОН) могут выйти Соединенные Штаты Америки. Это один из вариантов, который способен осложнить дальнейшее развитие взаимоотношений между 34 государствами‑участниками, в том числе США, Канадой, европейскими государствами, Россией и Украиной, в рамках договора, содействующего осуществлению контроля над вооружениями и способствующего предотвращению столкновений, а также урегулированию кризисных ситуаций. ДОН помогает достижению транспарентности в вопросах военной деятельности, упрочению безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

В случае выхода США из договора Россия не намерена предпринимать зеркальные меры и покидать соглашение, она останется его участницей. "Мы считаем договор важным элементом, который, особенно в нынешней ситуации, стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально", – заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Газета Wall Street Journal сообщала в конце октября, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ, "свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу". Газета полагает, что Трамп стремится к завершению еще одного пакта, что может стать продвижением по пути демонтажа структуры контроля над вооружениями, сопровождающегося распадом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и неопределенностью, ожидающей Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ‑III, заканчивающийся в 2021 году. Однако союзные государства по НАТО, а также Украина настаивают на сохранении ДОНа, который был разработан для повышения уверенности в том, что страны не планируют нападение, и полагают, что споры по поводу соблюдения Россией своих обязательств должны решаться путем переговоров. Вашингтон высказывает претензии в адрес России, обвиняет ее в избирательном выполнении договора и несоблюдении его требований. Американская сторона заявляет, что Москва вмешивалась в американские наблюдательные полеты, использовала свою миссию для сбора разведывательных данных в США. В 2017 году были введены ограничения для российских наблюдательных полетов над американской территорией. После введения Москвой запрета для наблюдателей США на контроль Калининградской области был прекращен доступ российских самолетов к некоторым американским базам и изменена дальность перемещения над Гавайями. Отмена облета Калининграда связана с насыщенным трафиком пассажирских самолетов, а воздушный коридор нарушать запрещено. Российская сторона недовольна тем, что Соединенные Штаты затягивают согласование маршрутов над американскими владениями в Тихом океане. Российские экипажи были лишены возможности пользоваться базами ВВС в штатах Джорджия и Южная Дакота, которые предоставлялись для отдыха и дозаправки. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее заявил, что США пытаются манипулировать международным правом и создать для России препятствия в использовании своих прав, предусмотренных ДОНом. Российские официальные лица заявили о соблюдении договора и обвинили США в том, что они ставят под угрозу действие соглашения. Хотя договор многосторонний и с выходом одного члена останется еще 33 участника, к тому же изначально ДОН ориентировался преимущественно на Европу. Он был заключен в 1992 году в Хельсинки между 27 государствами – членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и в соответствии с положениями ДОНа к нему могут присоединяться другие государства.

С 24 марта 1992 года по 31 декабря 2001 года был введен режим временного применения договора и выполнялись пробные наблюдательные полеты. Договор вступил в силу 1 января 2002 года и установил режим невооруженных наблюдательных полетов над территориями подписавших его государств. С 1 января 2002 года по 31 декабря 2005 года начался первый этап выполнения договора, а с 1 января 2006 года по настоящее время действует второй этап. Согласно положениям договора определяются, в частности, квоты для наблюдательных полетов, существует необходимость подачи уведомлений о пунктах въезда, уточнения технических деталей и инспекций аппаратуры наблюдения. Договор регламентирует правила полетов, требования к самолету и установленной на нем аппаратуре, а также регулирует обработку и использование полученных данных. США и Россия с Белоруссией, представленные в объединенной группе, обладают наибольшими квотами и имеют возможность совершать ежегодно по 42 полета над территориями остальных стран‑участниц и вести наблюдения за их военной деятельностью. Процедуры, касающиеся ежегодного рассмотрения активных квот, позволяют изменить прошлогоднее распределение с уведомлением до 1 октября каждого года всех государств‑участников и консультативной комиссии по открытому небу о том, над какими государствами‑участниками они желают провести свои наблюдательные полеты в течение следующего года. США на 2020 год уже заявили о 21 полете, всего же предусмотрено 38 наблюдательных визитов в другие страны. В 2017 и 2018 годах было проведено по 16 полетов.

Министерство обороны России считает, что американская сторона заинтересована в сохранении этого договора. Он позволяет выполнять наблюдение практически любой точки на территории проверяемого государства, ограничения накладываются только на разрешающую способность аппаратуры, установленной на самолете наблюдения. Договором предусматривается наличие оптических панорамных и кадровых фотоаппаратов, видеокамер с изображением на дисплее в режиме реального времени, радиолокационных станций бокового обзора с синтезированной апертурой, инфракрасных устройств линейного сканирования. Россия первой приступила к созданию собственной цифровой видеокамеры, которая была установлена и работает на самолетах Ан‑30Б и Ту‑154М ЛК. Тестовые испытания камер проводили международные эксперты, и освидетельствование выполнялось с целью выявления того, что аппаратура отвечает ограничениям, определенным ДОНом, а ее разрешающая способность составляет не более 30 см на всех высотах. Техника, устанавливающаяся на самолеты, участвующие в наблюдательных полетах, а также скорость записи данных, разрешающая способность и другие параметры строго регламентированы.

Перед началом наблюдательного полета проводится предполетная инспекция, которая должна подтвердить, что самолет, его аппаратура или связанное с ней оборудование соответствуют требованиям договора. В противном случае наблюдаемая сторона может запретить полет над своей территорией. До полета каждое государство, над территорией которого выполняется проверка, оповещается о запланированном маршруте, согласованном в ходе переговоров с принимающей стороной. На борту самолета‑наблюдателя присутствуют представители проверяемого государства, обеспечивающие надлежащее выполнение достигнутых договоренностей. Информация, полученная наблюдателями, передается также и представителям страны, где проводилось контролирование. В договоре регламентируется максимальная дальность перемещения. Так, в США наблюдательный полет из аэродрома Washington‑Dulles не должен превышать 4900 км, из Travis AFB – 4000 км, из Elmendorf AFB – 3000 км, из Lincoln‑municipal – 4800 км. Группа государств‑участников Республика Беларусь и Российская Федерация разрешает наблюдение территории на расстоянии до 5000 км при вылете из Кубинки и из Улан‑Удэ и до 6500 км из аэропортов Воркута и Магадан. Дальность полета над Украиной составляет 2100 км из Борисполя.

Для предотвращения конфликтов и регулирования кризисных ситуаций возможно проведение чрезвычайных наблюдательных полетов, которые не засчитываются в выделенных квотах соответствующих государств‑участников.

Страна – участница договора, намеревающаяся выйти из него, обязана не позднее чем за шесть месяцев уведомить о своем решении. После получения уведомления созывается конференция государств‑участников, на которой должны определяться возможные последствия такого выхода.

Министр обороны Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео в прошлом месяце получили письмо с призывом отказаться от намерений выйти из ДОНа. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США направили в октябре послание, в котором заявили, что "выход из договора противоречил бы интересам национальной безопасности США". Они считают, что ДОН является "важнейшим элементом американской и европейской безопасности, и решение о выходе стало бы еще одном ударом по региональной стабильности и безопасности Украины". "Если президент выйдет из данного ключевого соглашения, то это фундаментальным образом обесценит приверженность США договорам и иным международным обязательствам", – сообщается в обращении. Сенаторы предупредили, что выход Вашингтона станет "очередным подарком" Белого дома российскому лидеру Владимиру Путину. В Конгрессе подчеркивали, что договор дает возможность США, их союзникам и партнерам в Европе следить за военными перемещениями в России.

Окончательное решение о судьбе международного соглашения Америкой еще не принято, и никаких уведомлений от Вашингтона тоже нет. "До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОНа сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует", – заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Несмотря на то что появилась информация, что Белый дом рассматривает вариант расторжения соглашения, Пентагон не отменил программу модернизации самолетов для применения в рамках ДОНа. По сообщению ТАСС, заместитель главы Министерства обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что американские Военно‑воздушные силы продолжают программу модернизации военной техники для ДОНа.

Договор по открытому небу наряду с договорами о РСМД, СНВ стал одним из важнейших инструментов по сохранению мира после холодной войны. Но как поведут себя европейские союзники Соединенных Штатов в случае, если Америка все же решит выйти из договора, пока ясности нет. Однако надежда, что договор продолжит свое существование с участием США, все же остается, считают в российском МИДе.

Эксперты заявляют, что Россия стремится сохранить хоть какие‑то договоренности по контролю над вооружениями, в том числе и Договор открытого неба, и обеспечить безопасность не только для себя, но и для Восточной Европы. Инспектируя территории Европы, США и России, стороны могут видеть, что подготовка к войне не ведется, а данные проверок являются легальными и открытыми для всех участников договора. Стороны за счет использования специальной разведывательной авиации, следуя по определенному маршруту, получают информацию об отсутствии разворачивания вооруженных сил и убеждаются, что нет признаков начала войны, подчеркивают военные специалисты.

Если же США выйдет из ДОНа, то появится возможность манипулировать информацией, особенно той, которую Пентагон получает от своих секретных спутников‑разведчиков, а опровергающие доказательства предоставить будет сложно.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что "все это негативно влияет на предсказуемость военно‑стратегической обстановки, в том числе ведет к понижению порога применения ядерного оружия и соответственно кратно увеличивает риски для всего человечества". Однако Кремль призвал очень аккуратно воспринимать заявления по поводу Договора открытого неба и "дождаться более‑менее официальных подтверждений".

Ирина Дронина