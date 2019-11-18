Гений простоты

Легендарный конструктор Ак-47 Михаил Калашников не искал сложных решений

В моей судьбе и карьере Калашников сыграл если не определяющую, то по крайней мере значимую роль. Караульную службу в курсантские годы я пронес исключительно охраняя оружейный склад военного училища с АК на плече. После 20 календарей офицерской службы трудился в системе военно‑технического сотрудничества России с иностранными государствами, где и познакомился с легендарным конструктором в командировке в Ижевск в 1999 году, куда прибыл поздравить с 80‑летием Михаила Тимофеевича по поручению руководства компании "Промэкспорт" вместе с нынешним заместителем министра обороны Александром Фоминым.

Спустя какое то время побывали с Калашниковым в зарубежной поездке в составе делегации "Рособоронэкспорта": Михаил Тимофеевич как консультант генерального директора, я как представитель пресс‑службы компании и пресс‑секретарь российской делегации. Заметил тогда для себя, насколько конструктор человек высокодипломатичный и коммуникабельный, легко сходится с людьми, общается по делу, уважительно и на равных. Особенно поразила его принципиальность в вопросах защиты авторских прав на конструкцию АК. Он ставил вопросы перед компаниями, допускавшими оружейный плагиат, не от себя, а от всей страны, от предприятия "Ижмаш".

Сколько раз наблюдал, как начинали нервничать и мельтешить стендисты зарубежных выставочных экспозиций, когда Михаил Тимофеевич в свойственной ему манере неотвратимого спроса за допущенную ошибку, вступал в диалог по существу, уличая в копировании его конструкторских решений.

Так было на стендах военно‑промышленных комплексов Израиля, ЮАР, Болгарии, Польши, других стран. Не зная, что ответить русскому оружейнику, прямо и настойчиво твердившему, что в том или ином автоматическом оружии, размещенном в экспозиции, "сидит маленький Калашников" (имелся в виду оригинальный узел запирания), иностранные военспецы буквально пускались в пляс, чтобы только отвлечь Михаила Тимофеевича от неприятной беседы. Крыть- то особо нечем было: в действительности очень многие страны выпускали автоматы и пулеметы, либо производя их по просроченным лицензиям, когда-то переданным СССР, либо просто незаконно и беззастенчиво копируя конструкцию Калашникова.

Просто и надежно

В ходе многочисленных поездок в Белоруссию, Украину, ОАЭ, Францию, Грецию, Польшу мой блокнот, диктофон и видеокамера пополнялись материалами фактического участия Калашникова в деятельности государственного посредника в сфере ВТС, а также впечатлениями о конструкторе, как маркетологе, дипломате, пропагандисте, просто как об уникальном харизматичном человеке с замечательным талантом рассказчика. Проявившаяся у Михаила Тимофеевича еще в детстве тяга к творчеству, стихосложению и литературному труду стала тем ферментом, который сблизил нас как двух творческих личностей, а со временем, году в 2005-м, сподвиг меня написать о нем книгу‑исследование, ставшую для меня пропуском в Союз писателей России.

Нам еще предстоит до конца понять, какого человека взрастила земля русская. Феномен Калашникова! А в чем он состоит? В гениальной простоте творения его ума и рук? Однозначно! В надежности и долговечности искусно созданной конструкции? Вне сомнения! В небывалой распространенности в мире? Да, хотя это уже следствие первого и второго! В чем же еще? Может, в исключительном трудолюбии? Несомненно и это! И то, что силы свои Михаил Тимофеевич черпал от солдат, в чем он сам любил признаваться. "Из всей конструкторской деятельности моей, – рассказывал мне Калашников, – можно вывести только один закон успеха: просто и надежно".

Дальнейшее развитие концепции великого конструктора привело к появлению АК-12 . Фото с сайта www.kalashnikovgroup.ru

Убивает не автомат

"Простота, заложенная в конструкцию АК‑47, присутствует везде. Взять хотя бы извлекатель, который патрон берет. Я их добрый десяток испытал, чтобы прийти к последнему варианту. Или короткое запирание. У меня поворот затвора у самого ствола, что не требует специального приспособления для извлечения остатка гильзы, как это было в конструкциях Дегтярева и Горюнова", – рассказывал гениальный конструктор и добавлял при этом: "Простое сделать в сто раз труднее, чем сложное".

А еще феномен Калашникова – в преданности своей стране, народу, в уважении к прошлому Родины. Главное, на мой взгляд, в этом феномене – беззаветное служение справедливости и миру. Кто‑то возразит: Калашников и мир – нонсенс. Но я не оговорился. Калашников как значимое социокультурное явление представляет собой реализованный государственный запрос и оправданное всенародное ожидание в появлении массового оружия для надежной защиты Отечества.

Следует признать как фактор культурного наследия, что нигде в мире ни один конструктор не прошел такой героический путь и не совершил подвиг протяженностью в целую жизнь. Он не только изменил, по мнению американцев, топологию войн и вооруженных конфликтов. Калашников со товарищи создал оружие для защиты своего Отечества именно от внешнего врага, от оккупанта, агрессора.

Энергетика созданной и усовершенствованной им на протяжении жизни конструкции превзошла все мировые аналоги, стала основной причиной беспрецедентной популярности автомата Калашникова, обеспечила международное признание за русским оружием равноценного участия наряду с орудиями труда в формировании символизма свободы и независимости, права наций на государственное самоопределение. Именно в этом ракурсе и состоит уникальность и неповторимость феномена, равно как и потребность в сохранении и трансляции культуры Калашников по направлению к будущему нашей цивилизации!

Главный конструктор

Высшая степень признания инженерного и конструкторского таланта – присвоение Михаилу Тимофеевичу в 1971 году ученого звания доктора технических наук без защиты диссертации именно конкурентной тульской оружейной школой. "А ведь именно тульские конструкторы, – незлобиво рассказывал Калашников, – пытались вынести в 60‑х годах приговор, дескать, АК – это уже выжатый лимон". Но оружие и его главный конструктор вопреки всему выстояли и победили. Победил мощный интеллект, помноженный на государственное мышление, гражданскую позицию и высочайшую ответственность. Выстояла твердая, несгибаемая перед трудностями воля.

– Моя основная забота и главная мечта – чтобы мир стал другим, чтобы изменился человек, чтоб саму природу человеческого естества навсегда оставил дух агрессивности и злобы. Только тогда люди смогут направить свою энергию в позитивном направлении во имя социального прогресса и выживания рода человеческого. Я мечтаю о планете Земля, населенной исключительно людьми‑братьями и сестрами, мирное сосуществование которых бы строилось на принципах созидания, творчества, милосердия и сострадания. Чтобы оружие не омрачало и не обрывало до отведенного срока жизнь людям, чтобы оно когда‑нибудь перешло в разряд музейных экспонатов и раритетных ценностей, а его место до скончания веков уверенно заняли орудия и плоды созидания разумного, доброго и вечного!"

В возрасте далеко за 80 в одном из писем тульскому конструктору Николаю Коровякову Михаил Тимофеевич сообщил: "Продолжаю работать, потому как оружейники, что те деревья, умирают стоя".

Калашников считал главным мерилом человеческой личности творческое отношение ко всякому труду, источником счастья – полное самовыражение в любом труде, а основой социализации и признания в обществе – трудовые навыки и компетенции, профессиональные достижения, государственные награды и общественно значимые титулы. Материальное вознаграждение для него было фактором второго плана. Он придавал значение тому, что конструктор автоматической винтовки М16 американец Юджин Стоунер был малоизвестен даже в своей стране. Зато Калашникова знает весь мир. Для соотечественников он главный конструктор стрелкового оружия. Он при жизни заслужил больших почестей, памятников и бюстов. Что до основного конкурента Стоунера, то на его могильной плите более чем скромная эпитафия: капрал военно‑морских сил США.

Неубиваемые автоматы пришлись по душе спецназу. Фото Pixabay

Человек‑труженик и человек‑боец

В Калашникове органично сошлись черты двух извечных ипостасей труда – мирного и ратного. Умение постоять за себя, за свою семью, за свою страну прослеживается по всей его биографической ткани, является показателем человеческой надежности и жизненной устойчивости. Это в сочетании с простотой натуры, устремлением к незамысловатому устройству механизмов и непритязательностью в быту создало неповторимый колорит, присущий исключительно феномену Калашникова. Гениальность конструкции АК именно в этом – в удачной компоновке частей единого целого, непротиворечивом сопряжении талантливо подогнанных руками мастера трущихся друг о друга поверхностей.

Как четко и необыкновенно просто выразился академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук, профессор Николай Иванович Коровяков, конструктор знаменитой ТОЗ‑34, "компоновка элементов – творчество очень индивидуально‑интуитивное, оно требует обладания особым пространственным воображением, особой отточенной и выверенной интуицией, которые даруются человеку только природными талантами, а вовсе не высшим образованием. Вот этим природным даром, талантом оружейного "композиторства" Михаил Тимофеевич Калашников обладал сполна. И то, что он сделал в своей компоновке известного автомата – не просто талантливо, а гениально".

Александр Ужанов

Александр Евгеньевич Ужанов – биограф Михаила Калашникова, лауреат Всероссийской историко‑литературной премии "Александр Невский", доцент МГИМО МИД России.