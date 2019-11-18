Полярный патруль

"Иван Папанин" обеспечит круглогодичное присутствие российского флота в Арктике

Проломить лед толщиной почти в два метра, проложив путь для боевых кораблей. Доставить груз в условиях полярной ночи или оказать помощь терпящим бедствие судам. Все это сможет новейший российский патрульный корабль ледового класса, или, как его еще иногда называют, патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" – уникальный корабль, меняющий тактику действия российского флота в Арктике. Его появление реально меняет геополитический расклад на Севере – Россия оказалась единственной страной, которая не только декларирует свои намерения, но и может их отстоять. "Папанин" – первый корабль, который сможет не только гарантировать круглогодичную транспортировку грузов по Северному морскому пути из Европы в Азию и обратно, но и создаст буферную зону для внутренних районов страны от возможных ракетных ударов противника с северного направления.

Тонна‑мили

Развитие Арктики – одна из стратегических задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Северный морской путь (Севморпуть) – самый короткий маршрут из Европы в Азию и обратно. Так, протяженность маршрута от японского порта Йокогама до голландского Роттердама по СМП составляет 7,3 тыс. морских миль против 11,2 тыс. морских миль через Суэцкий канал и экономит до 13 дней в пути. Поэтому неудивительно, что только в 2018 году объем перевозок по этому маршруту вырос на 84,11% – с 10,7 до 19,7 млн т. По прогнозу правительства, в 2019 году грузооборот составит уже 26 млн т и в дальнейшем будет только расти. Так, в 2020 году ожидается перевозка в объеме 44 млн т, в 2021 году – 51 млн, в 2024 году – уже до 80 млн т грузов. Причем на маршрут выйдут не только российские, но и иностранные суда. По статистике прошлого года, для плавания по СМП было выдано 792 разрешения. В том числе 91 разрешение судам под иностранным флагом.

Все это говорит о том, что интерес к новой транспортной артерии будет только нарастать. Это подтверждает не только статистика, но и конкретные шаги отдельных государств, заявивших права на использование пути. Например, США, считающих, что подобные маршруты должны быть "международными". Об этом, в частности, заявлял экс‑командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт.

– США настаивают, что Северный морской путь должен быть открыт как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода, по мере того как этот участок освобождается от льда, – процитировало его слова агентство ТАСС.

Не менее категоричен и министр ВМС США Ричард Спенсер, заявивший о необходимости расширения присутствия американского флота в Арктике. Причем с "более заметными" средствами, которые имели бы потенциал сдерживания России. В январе 2019 года он же заявил, что ВМС разрабатывают план по возобновлению работы стратегической базы "Адак" на Аляске и рассмотрят возможность проведения в Арктике операций по демонстрации американского флага, в связи с чем летом впервые отправят свои надводные корабли в арктические воды. Это, по его словам, нужно для "обеспечения свободы судоходства" и станет ответом "некоторым странам на их чрезмерные притязания в Арктике". Одна из возможностей этого – размещение в регионе кораблей‑носителей крылатых ракет большой дальности BGM‑109 Tomahawk. Причем как подводных, так и надводных.

– Это позволяет простреливать три четверти нашей территории, недоступной ни с одного другого направления, – говорит профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. – То есть не только шахты стратегических ракетных комплексов, расположенных за Уралом, но и практически любые наши города.

Охотники на медведя

Впрочем, в списке претендентов на СМП не только вашингтонский истеблишмент. Освоить российские арктические воды готовы Канада, Норвегия, Дания и Китай. Вопрос только в том, как это сделать? Впрочем, если Пекин пока "стесняется" озвучивать свои претензии вслух, то Брюссель, а с ним и Вашингтон вполне конкретны. Только в сентябре этого года в Арктическом регионе прошло два крупных учения разнородных сил НАТО. На западе Арктического региона Cutlass Fury‑2019 и на востоке Arctic Expeditionary Capabilities Exercise‑2019. В первых, с 9 по 20 сентября в водах канадской провинции Новая Шотландия и Ньюфаундленд действовали корабли и подводные лодки из восьми стран Североатлантического альянса. Во вторых, с 1 по 28 сентября участвовали более 3 тыс. морпехов и моряков 3‑го и 7‑го флотов ВМС США. В районе Алеутских островов, Центральной и Южной Аляски они отрабатывали приемы и способы действий в кризисных ситуациях "в оспариваемых США районах Заполярья".

Можно, конечно, сказать, что это стало ответом на учения Северного флота, когда отряд наших кораблей в августе прошел по маршруту Севморпути, но верится в это с трудом. Российский флот действовал в границах своих территориальных вод и не ставил задачей "оспаривать чьи‑то интересы". Это кардинально отличает нашу и западную позиции.

Вадим Козюлин говорит, что для защиты своих интересов нам и нужны патрульные ледоколы. По погодным условиям обычные боевые корабли не смогут постоянно присутствовать в регионе.

– Корпуса кораблей не рассчитаны на работу в ледовых условиях, – говорит Козюлин. – Даже небольшая "шуга" (мелко колотый лед. – "НВО") представляют для их корпусов очень серьезную опасность. Поэтому так важно, что у нас появились специализированные корабли поддержки.

Стальной кулак арктической армады

Немецкий журнал Stern как‑то написал, что корабли проекта 23550 типа "Иван Папанин" станут "стальным кулаком русской ледовой армады". Немцы недалеки до истины. Россия – единственная страна в мире, обладающая такими боевыми единицами. Слово "боевая" – ключевое. Страны, претендующие на Арктический регион, имеют ледокольный флот, но только Россия может говорить, что он "боевой". При этом новый корабль совмещает в себе не только ударные функции, но и поисково‑спасательные и научно‑исследовательские. Среди задач, которые может решать "Иван Папанин": охрана и мониторинг арктических вод, конвоирование и буксировка судов‑нарушителей, сопровождение и поддержка судов обеспечения, а также участие в спасательных операциях и перевозка грузов.

В этом плане "Иван Папанин" уникален и представляет собой новый класс в российском флоте. Согласно данным, представленным на сайте АО "Адмиралтейские верфи", которое строит эти патрульные ледоколы, корабль проекта 23550 имеет водоизмещение около 9 тыс. т, полную скорость хода около 18 узлов, дальность плавания экономическим ходом около 10 тыс. миль.

Корабль оборудуется буксирным устройством и двумя грузовыми электрогидравлическими кранами грузоподъемностью около 28 т каждый. Но главное его ноу‑хау – использование винторулевых колонок Azipod. В традиционных двигательных системах двигатель находится внутри корпуса судна или корабля и вращение передается на винт посредством промежуточных валов, иногда через редуктор. Azipod состоит из высокомоментного электродвигателя, расположенного в отдельном корпусе – поде. Гребной винт установлен непосредственно на валу электродвигателя, что позволило передавать вращающий момент с двигателя непосредственно на винт, минуя промежуточные валы или редукторы и тем самым экономя ресурсы. На "Иване Папанине" эти установки закреплены вне корпуса корабля с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Это придает кораблю усиленную маневренность и позволяет двигаться хоть носом, хоть кормой, хоть бортом. То есть выполнять маневры в тех условиях, когда корабль с обычной движительной системой давно бы встал на месте.

Военный ледокол "Иван Папанин" спущен на воду в октябре 2019 года. Фото с сайта www.admship.ru

Боевой трансформер

На патрульном корабле стоит автоматическая артиллерийская установка АК‑176МА, выполненная с применением технологии "стелс". Это новейшее изделие санкт‑петербургского машиностроительного завода "Арсенал", в котором применена современная цифровая система управления. В артиллерийском погребе под артустановкой размещен боезапас из 152 76‑миллиметровых снарядов. Автоматика орудия и средства подачи боеприпасов позволяют вести огонь с темпом до 125 выстрелов в минуту. Благодаря системе охлаждения ствола возможна стрельба длинной очередью вплоть до 75 выстрелов. При стрельбе по надводным или береговым целям дальность эффективной стрельбы составляет 16 км.

Согласно концепции "открытой кормы", в кормовой части корабля можно разместить два 20‑фунтовых морских контейнера, в которых могут находиться либо двухтрубные пусковые установки крылатых ракет "Калибр‑НК", либо четырехтрубные комплексы "Уран" с ракетой Х‑35. Последние имеют уникальную двухдиапазонную головку самонаведения. Первый режим ее работы – активный: ракета на доли секунды включает систему наведения для поиска цели. Второй и основной – пассивный: ракета не сканирует пространство, а наоборот, ловит импульсы, испускаемые радиолокаторами вражеских кораблей, из‑за чего до последнего момента остается совершенно неразличимой для радиолокационных станций противника. Кроме того, она видит не только корабли, морские транспорты противника, но и нефтехранилища, портовые объекты, сухопутную бронетехнику.

При таком подходе можно создавать корабли‑носители, не привязывая их к решению конкретной боевой задачи, и устанавливать боевой модуль в зависимости от обстановки. В настоящее время в "контейнерах" могут располагаться кроме ракет и различные глубоководные роботизированные и водолазные комплексы. Так что "Иван Папанин" сможет не только решать задачи "над водой", но и "под ней". Все это делает его по‑настоящему уникальным кораблем в составе российского ВМФ. И если учесть, что он пока один такой не только у нас, но и на Западе, то это утверждение имеет под собой полное основание.

Полярный экспресс

Представленная "Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года" предполагает в базовом сценарии строительство 14 ледоколов, а в целевом – 21. "Иван Папанин" – один из тех кораблей, который определяет ее реализацию. Эта "боевая" единица воплощает в себе главный принцип государственной политики – "демонстрацию флага". Причем в регионе, где кроме российского патрульного ледокола сегодня никто не может действовать автономно. Корабль важен тем, что он не только сможет обеспечить безопасность мореходства на Севморпути, отодвинет притязания американского флота с его крылатыми ракетами BGM‑109 Tomahawk от нахождения вблизи наших арктических рубежей, но и обеспечит бесперебойное функционирование российских военных баз в Арктике.

Сегодня их снабжение происходит в рамках "Северного завоза" с августа по сентябрь. "Иван Папанин", способный проломить лед толщиной в 1,7 м так, что сможет поддержать существование баз, невзирая на сложность погодных условий. Корабль обеспечит бесперебойную коммуникацию наших передовых рубежей с материком, а, следовательно, и ведущую роль страны в Арктическом регионе.

"Иван Папанин" уже спущен на воду, а в ближайшее время будет заложен второй корабль проекта 23550 – "Николай Зубов". Казалось бы, немного. Но вполне достаточно, чтобы обеспечить защиту национальных интересов в Арктике. Ведь только наличие артиллерийского и ракетного вооружения сразу же превращает патрульный корабль в малый ракетный. А мы знаем, какой шум наделала Каспийская флотилия, когда ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" впервые нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по базам террористов в Сирии. Как говорится, берем не только числом, но и качеством.

Дмитрий Литовкин