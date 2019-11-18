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Независимое военное обозрение

МАГАТЭ уличило Иран в незаконном обогащении урана

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Газовые центрифуги
Газовые центрифуги для обогащения урана.
Источник изображения: Павел Орлов / Лента.ру

Тегеран перестал придерживаться договоренностей по ядерной сделке

В Иране представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили частицы природного урана на объекте, о котором ранее не сообщалось, информирует агентство France‑Presse с ссылкой на отчет МАГАТЭ. В докладе агентства подтверждается использование Ираном модернизированных центрифуг и говорится, что страной ведется деятельность по обогащению урана.

Эксперты МАГАТЭ также сообщили о возобновлении работ по обогащению урана на объекте в Фордо, который мог бы функционировать исключительно для гражданских целей, но после выхода США в одностороннем порядке из ядерной сделки и введения санкций против Ирана Тегеран отказался от перепрофилирования объекта в центр для изучения физики и ядерных технологий. По данным Reuters, в МАГАТЭ подтвердили, что с 9 ноября на этом ядерном объекте возобновилось обогащение урана. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что подтвердило сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Запас низкообогащенного урана в Иране, согласно условиям сделки, не должен превышать 300 кг, а, по данным агентства, по состоянию на 3 ноября текущего года он уже составил 372,3 кг. Модернизированные центрифуги IR‑8B, IR‑9, IR‑S и IR‑6SMO, использование которых не было разрешено сделкой, позволяют обогащать уран до уровня 4,5%, несмотря на установленные ограничения до 3,67%.

Эксперты предупреждают, что растущие запасы Ирана и увеличение объемов работ по обогащению могут позволить Тегерану собрать достаточное количество материала для создания атомной бомбы. Иранская сделка была призвана ограничить программу обогащения в обмен на отмену международных санкций, и Тегеран долгое время поддерживал свои инициативы по применению атома в мирных целях и не производил материал для создания бомбы.

Между тем в воскресенье представитель МИД Ирана отверг обвинения США и Израиля в связи с утверждениями об обнаружении ядерного материала на необъявленном объекте за пределами Тегерана. Иран заявляет, что возможен возврат к выполнению договоренностей сделки, если все остальные ее участники вернутся к исполнению ранее взятых на себя обязательств. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что в самое ближайшее время состоится встреча по СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. Совместный план был согласован с Ираном такими странами, как Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай, но 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД и ввел дополнительные санкции в отношении Ирана в сфере нефтяного экспорта. Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении СВПД и продолжении разработки ядерного оружия. Ровно через год, 8 мая 2019 года, Иран объявил о поэтапном прекращении выполнения ряда пунктов ядерной сделки.

Россия предупреждает о возросшей опасности ядерной войны в связи с тем, что США последовательно выходят из всех соглашений о ядерной безопасности, в том числе из иранской сделки.


Ирина Дронина

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