НАТО считает своими основными противниками Россию и Китай

Альянс будет готов к широкомасштабной войне в период до 2024 года

На основе проведенного исследования публичных данных о военных расходах ключевых стран НАТО за период с 1949 по 2018 год (США, Англии, Франции), динамику цен на золото и нефть, событий, отражающих стратегические направления деятельности альянса, сделана попытка определения прогностического индикатора, вероятно, указывающего в долгосрочном периоде на момент начала подготовки и срока инициирования широкомасштабных боевых действий (БД), инициированных НАТО против потенциальных противников альянса.

КРИТЕРИИ

Для определения такого индикатора использовались данные военных расходов, приведенные в отчете STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI) Military Expenditure Database, лист "Constant (2015) USD" за период с 1949 по 2017 год. Рассмотрим сведения по анализу оборонных бюджетов США, Англии, Франции, Российской Федерации за 2018–2020 годы по состоянию на 01.10.19. Нас также интересует стоимость тройской унции золота за период с 1949 по 2018 год, стоимость барреля нефти сорта "Брент" с 1949 по 2018 год, публичные сведения о стратегических программах НАТО за период с 1990 по 2030 год.

Анализ полученных данных проводился с помощью модифицированных под предмет задачи методов технического анализа (ТА). А именно – правила ТА, применяемые к исследованию прогноза стоимости актива, перенесены на исследование динамики военных расходов (синоним термина "военные расходы", применяемый в целях раскрытия предмета работы, – "военный бюджет"), статистических методов, позволяющих определить корреляцию между военными расходами США, Англии, ценами на тройскую унцию золота, стоимостью барреля нефти сорта "Брент".

В основу экспертного метода исследуемых сведений положены следующие критерии:

– за нормаль годовых военных расходов принято графическое изображение линии исследуемого годового бюджета военных расходов США в интервалах 1977–1980, 1996–1999 годов, дающее отклонение не более чем на 3–4 градуса от предшествующего ему года за период не менее двух предшествующих ему лет;

График предоставлен автором

– стандартом масштабирования графического изображения линии исследуемого годового бюджета военных расходов принимается такой масштаб, который при построении графика динамики военных расходов США в интервалах 1977–1980, 1996–1999 годов дает ее отклонение не более чем на 3–4 градуса от предшествующего ему года за период не менее двух предшествующих ему лет.

В целях наглядности графического материала применены допущения о сохранении соответствий угловых коэффициентов при сравнении графиков изменений годовых военных расходов между собой в условиях использования разного графического масштаба с учетом правила сохранения одинакового графического масштаба в исследовании угловых коэффициентов графиков изменений годовых военных расходов по каждому отдельно рассматриваемому событию БД; о родовой близости срочных ценнобумажных активов и бюджета военных расходов – оба срочные финансовые инструменты, конечные по сроку действия и объему, изменяющиеся в своей стоимости во времени; о наличии соответствия данных, полученных при измерении угловых коэффициентов, историческим данным, хотя в ТА такого подхода не используют. Непротиворечащим сказанному отличием принято следующее: видов фондовых активов много, поэтому измеряется еще динамика их количественного объема в обороте, поскольку военный бюджет страны один, количественный критерий его оборота по видовому признаку не учитывается.

ОЦЕНКА ВОЕННЫХ РАСХОДОВ

Хронологический анализ изменений роста военных расходов во времени в привязке к боевым действиям стал ключевым инструментом исследования, в его основу положены следующие БД: война в Корее 1950–1953 годы; война во Вьетнаме 1964–1975 годы; война Судного дня 1973 года; война в Афганистане 1979–1989 годы; война в Югославии 1999–2000 годы; война в Ираке 2003 года; война в Ливии 2011 года; война в Сирии 2015–2018 годы. Из перечня исследованных графических трендов годовых бюджетов военных расходов были исключены нисходящие тренды бюджетов США и Великобритании во время боевых действий в Персидском заливе в 1990–1991 годах, в Югославии в 1991–1995 и 1999–2000 годах, в Сирии в 2011–2015 годах по следующим основаниям:

1. В период с 1990 по 2000 год Российская Федерация была выведена из роли субъекта геополитических отношений и стратегического военного противостояния в роль объекта указанных отношений, что обусловило избыточную емкость бюджетов военных расходов стран НАТО непосредственно после нивелирования СССР как геополитического противника. Представляется, что указанное утверждение наглядно вытекает из сравнения графической динамики военных расходов РФ, США и Великобритании за периоды 1990–1991, 1991–1995, 1999–2000 годов, что позволило последним без напряжения для бюджета перераспределить ресурсы и безнаказанно заняться глобальным мироустроением под свои интересы в 1990–2000 годах.

2. Проведенный 17 августа 1998 года дефолт по ГКО, обрушившим и экономику, и финансы России как минимум до конца 2000 года, резкое снижение цен на нефть в 1997–1998 годах (заведомо выпадающее за пределы нормали тренда периода 1994–2004 годов) расценены как инструменты политики НАТО, направленной на нейтрализацию потенциального противостояния России планам блока. Альянс, используя свободные ресурсы, без отвлечения на противостояние с Российской Федерацией, успешно задействует их на Балканах – война в Югославии в 1999–2000 годах, Ираке, на этот же период приходится пик общевойсковых операций НАТО в Афганистане.

3. Факт воздержания России при принятии Советом Безопасности ООН резолюции от 17.03.2011 года № 1973 [6], санкционировавшей военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну в Ливии, развязанную проигиловскими групппировками (ИГ – запрещено в России) впоследствии организованной ударной силой арабской весны. Иностранная интервенция в Ливию в 2011 году, свержение законной власти позволили в долгосрочном плане качественно оптимизировать издержки бюджетных ресурсов стран НАТО в сравнении с издержками последних в случае применения Россией права вето на резолюцию СБ ООН № 1973. Запредельная емкость бюджета военных расходов стран – индикаторов блока НАТО в 2010–2011 годах (США, Англии) до 820 млрд долл. США позволила снизить бюджетные расходы, оптимизированные кратковременностью военной операции в Ливии вследствие "сдачи" Россией последней в СБ ООН, параллельно обеспечить организацию войны ИГ против Сирии в 2013 году.

График подготовлен автором

ИНСТРУМЕНТЫ

1. Использованы угловые коэффициенты (им синонимичен термин "коэффициенты пропорциональности") графических изображений линейных трендов годовых военных расходов США, Англии, Франции, выраженных в градусах угла, образованного пересечением исходной точки годового линейного тренда показателей расходов с горизонталью параллельной оси времени, на которой эта точка находится:

1) для определения нормы графического выражения уровня военных расходов в мирное время;

2) определения критериев подготовки членов НАТО к боевым действиям (далее – БД) при принадлежащей НАТО инициативе БД;

3) определения вероятного срока проведения подготовки к БД при принадлежащей НАТО инициативе БД;

4) определения вероятного момента начала проведения членами НАТО БД при принадлежащей НАТО инициативе БД;

5) определения показателя скорости изменения бюджетов (военных расходов) членов НАТО при проведении БД, возникших не по инициативе НАТО, то есть определение величины рефлексии военного бюджета члена НАТО на БД, возникшие не по инициативе НАТО, но в сфере интересов НАТО.

2. Использован расчет корреляции годовых стоимостей тройской унции золота, барреля нефти сорта "Брент", годовых военных расходов США, Англии. Динамика стоимости исследуемых активов за период с 1949 по 2018/2019 год приведена на одноименном графике. Для наглядности их визуальной совокупной оценки величина значений, выраженная в USD, масштабирована следующим образом: по золоту – USD по номиналу, нефти – USD х Е1; военому бюджету США – MOD US USD х E+9, военному бюджету Англии – DOD UK USD х E+2 (где значение "Е+" или "Е-", стоящее после значения показателя, показывает, на 10 в какой степени этот показатель надо умножать (если +) и делить (если – )).

Таблица подготовлена автором

Проведенный анализ показывает высокую коррелятивную связь между динамикой стоимости исследуемых объектов, подтверждена динамическая синхронизация военных бюджетов США и Англии (табл. 1).

Cубъективная оценка динамики рыночной исторической стоимости нефти с позиции ее привязки к значимым событиям в СССР и России не исключает гипотезы ее "целевой управляемости". Обращают на себя внимание крутые отрицательные пике:

– в 1985–1987 годах – как инструмент формирования перестроечных процессов, экономическое и мировоззренческое программирование "правильного и обоснованного" входа СССР в систему капиталистических отношений;

– 1997–1998 годах – как способ гарантированной нейтрализации РФ в рамках задач войны в Югославии, Ираке;

– 2009 год – фаза 4 (по М.В. Муравьеву, руководителю проекта Avanturist. org.) – нейтрализация активных оппонентов (прежде всего России в возможном союзе с Ираном) в плане подготовки и развертывания арабской весны, БД против Ливии на фоне промышленного, инвестиционного, потребительского кризиса, падения всех рынков – фондовых, товарных.

– 2015–2016 – военная помощь России Сирийской Арабской Республике. Плановое разрушение США мирового энергорынка "приостановлено". Сорваны планы по полной дестабилизации Большого Востока с целью радикального ограничения энергоснабжения основных существующих и потенциальных конкурентов и противников США – ЕС, Китая, Японии, Индии, стран ЮВА, провокации разрушительных экономических кризисов в этих странах, ограничению возможности экономик этих стран к восстановлению, снижению их боеспособности.

Высказанная гипотеза не вступает в противоречие с результатами ТА на основе данных SIPRI.

График подготовлен автором

С помощью модифицированных под предмет исследования методов ТА определены следующие закономерности:

1. За индикаторы мониторинга динамики и планирования военных расходов НАТО могут быть приняты военные бюджеты США и Англии, имеющие коррелирующие графические параметры, в частности обращает на себя внимание при порядковой разнице величин военных расходов их волновая графическая синхронность.

2. Увеличение углового коэффициента графика годовых военных расходов США более чем на 13 градусов, а Англии – более чем на 11,5 градуса может быть расценено как начало подготовки членов НАТО к БД по их инициативе (табл. 2).

3. Срок проведения подготовки НАТО к БД при принадлежащей НАТО инициативе БД при выявлении данных по пункту 2 выводов составляет не более пяти лет.

4. Срок проведения членами НАТО БД при принадлежащей НАТО инициативе БД стремится к годовому периоду.

5. Проведение членами НАТО БД при принадлежащей НАТО инициативе БД вызывает увеличение углового коэффициента графика годовых военных расходов США более чем на 14 градусов, а Англии – более чем на 9 градусов ежегодно.

6. Угловые коэффициенты изменения годовых военных бюджетов (военных расходов) членов НАТО при проведении БД, возникших не по инициативе НАТО, то есть определение величины рефлексии военного бюджета члена НАТО на БД, возникшие не по инициативе НАТО, но в сфере интересов НАТО составляет 25 градусов у США, 14–19 градусов у Англии (табл. 3).

7. Данные графической скорости изменения годовых военных бюджетов других участников НАТО, прежде всего Франции и Германии, не вступают в противоречие с показателями лидеров НАТО (США, Англия), могут быть приняты как дополнения либо ими с позиции предмета исследования настоящей работы допустимо пренебречь.

8. С 2016 года произошла замена нисходящего среднесрочного тренда военных расходов США на восходящий. С 2017 года графический показатель скорости изменения годового военного бюджета, определяемый показателем углового коэффициента, превышает 25 градусов. С учетом выводов по пункту 3 вероятность реализации риска инициирования НАТО широкомасштабных БД в 2022 году принимает значительный уровень. Однако расчет вероятности реализации указанного события только на основании монометода – данных ТА – корректным все же не представляется.

Ниже приведено несколько примеров определения показателя углового коэффициента. В целях наглядности допущено искажение масштабирования графического материала, действительно определяемого в соответствии с критерием, указанным в пункте 1 раздела "Инструменты".

Таблица 2 Величины углового коэффициента графика годовых военных расходов, периода подготовки к БД, в случаях, когда инициатива БД принадлежит НАТО. Таблица подготовлена автором

СМЕНА ТРЕНДА ВОЕННЫХ РАСХОДОВ

Поиск причин и целей смены тренда военных расходов США объективно заставляет от методов ТА, дающих возможность прогнозирования в среднесрочном периоде перейти к методам фундаментального анализа (далее – ФА), позволяющим "увеличить" прогностические сроки, и вероятность корректного ответа на вопрос о моменте инициативы широкомасштабных БД странами НАТО.

Наиболее подходящим для целей настоящей работы представляется рассмотрение публичных событий, определяющих сроки, денежные потоки и отраслевую дифференцировку средне- и долгосрочных военных программ стран НАТО.

Указанным критериям в хронологической последовательности удовлетворяют следующие:

А. Завершение в 2020 году комплекса военно-космических программ, включенных в концепцию Joint Vision 2020 2000 года, являющейся разработкой Объединенного комитета начальников штабов и основой плана развития вооруженных сил США, коренным образом пересматривающей всю концептуально-теоретическую базу развития военного космоса, его переориентацию на реализацию доктрины глобального доминирования, программ подготовки армии США к глобальным интегрированным операциям (TRADOC), которые являются базой Концепции совместных операций: Объединенные силы – 2020 (CapstoneConceptforJointOperations: JointForce 2020) [7].

Б. Подписание в ноябре 2010 года в Лондоне президентом Франции Н. Саркози и премьер-министром Соединенного Королевства Д. Кэмероном. Ланкастерских соглашений [8], по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности. Договор предусматривал кооперацию между британскими и французскими вооруженными силами путем взаимного пользования ресурсами и техникой, создание совместной военной инфраструктуры, общего оборонного рынка, промышленной и технологической кооперации, сотрудничества в сфере поддержания ядерного боевого потенциала. В рамках сотрудничества в сфере военно-морских сил было заявлено, что к 2020-м годам обе страны создадут технологическую и военно-административную базу для использования совместной авианосной группы. Франция и Британия остаются наиболее активными участниками операций НАТО, что союзники наглядно продемонстрировали в ходе кампании альянса в Ливии в 2011 году.

В. Принятие в мае 2016 года Парламентской ассамблеей (ПА) НАТО декларации, призывающей гарантировать безопасность входящих в альянс стран, расположенных в регионах, "соседствующих с Россией" [9]. Документ был единогласно одобрен по итогам состоявшегося в Тиране трехдневного заседания ассамблеи, в котором приняли участие 250 парламентариев из 28 стран альянса и государств – партнеров НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил на заседании ассамблеи, что альянс должен принять решение об усилении своего военного потенциала и средств тылового обеспечения в странах, граничащих с Россией, призвал все страны НАТО увеличить свои военные расходы до 2% от ВВП. В декларации, принятой на заседании ПА НАТО, говорится, что все страны альянса должны достичь этого уровня к 2020 году. Однако планы европейских стран – участников альянса (Англии и Франции) до 2026 года показывают интересную деталь: пик военных расходов согласованно приходится на 2022–2023 годы с последующим практическим плато расходов до 2026 года, причем Великобритания с 2018 по 2021 год планирует практически трехкратное, по сравнению с 2016 годом увеличение расходов на ядерное вооружение с резким, почти семикратным снижением их (к интервалу 2018–2021 годов) в период 2025–2026 годов [10,11].

Выполняя обязательства перед НАТО, Министерство обороны Франции, увеличив военный бюджет на 1,8% до 34,3 млрд евро в 2018 году, заявило, что оно будет дополнительно выделять 295 млрд евро в развитие вооруженных сил на период между 2019 и 2025 годами. Министерство обороны планирует увеличить общие расходы на 1,7 млрд евро в год с 2019 по 2022 год, увеличив их до 3 млрд в год между 2023 и 2025 годами.

Г. По итогам сессии Евросовета 22 июня 2017 года президент Франции Э. Макрон и его партнеры приняли решение учредить Европейский фонд обороны с бюджетом 590 млн евро к 2020 году, а позже – в 1,5 млрд евро. В работе фонда приветствовалось участие Европейского инвестиционного банка. Страны ЕС объявили о запуске постоянного и структурированного сотрудничества инклюзивного характера, было решено развернуть постоянные "тактические группы" из военнослужащих стран ЕС. Макрон предложил формировать "общую стратегическую культуру" путем совместного участия французских военных и их коллег из других стран ЕС в разведке, планировании и поддержке операций).

Д. Из обзора ядерной политики США (февраль 2018 года) следует, что основными потенциальными противниками США заявлены Российская Федерация и Китай.

Таблица 3. Величины углового коэффициента графика годовых военных расходов, периода подготовкик БД, в случаях, когда инициатива БД не принадлежит НАТО. Таблица подготовлена автором

ЯДЕРНАЯ ТРИАДА

Стратегическая ядерная триада США состоит из подводных лодок (ПЛАРБ), вооруженных баллистическими ракетами подводного базирования (БРМБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования и стратегических бомбардировщиков, оснащенных бомбами свободного падения или крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ). Эта триада и нестратегические ядерные силы с их системами ядерного командования, контроля и коммуникаций (NC3) обеспечивают многофункциональность и гибкость, необходимые для оптимизации стратегий США для решения задач сдерживания, обеспечения безопасности, достижения поставленных целей в случае невозможности сдерживания и обеспечения готовности к непредвиденным ситуациям.

МО и Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) разработают боеголовку малой мощности для установки на БРМБ, чтобы иметь возможность нанести оперативный ответный удар и прорвать оборону противника.

Координируя работу с МО, администрация Соединенных Штатов обеспечит производство и своевременную доставку боеголовок, необходимых для поддержания как стратегического, так и нестратегического ядерного потенциала, приняв для этого следующие меры: завершение реализации программы продления срока службы (LEP) B61‑12 до 2024 финансового года; завершение модернизации W88 до 2024 финансового годa; перенос завершения программы замены боеголовок W78 на более ранний срок, на 2019 финансовый год, с тем чтобы обеспечить реализацию Программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания (GBSD) до 2030 года, и изучение возможностей оснащения летательных аппаратов ВМС ядерными зарядами; обеспечение возможностей разработки и бесперебойного производства в США безопасных и надежных устойчивых к радиации микроэлектронных систем после 2025 года в целях модернизации арсенала.

ВПК США

Косвенным подтверждением интенсивного наращивания производственных объемов основных производителей вооружения в США является динамика биржевой стоимости их акций за последние пять лет, в частности

производителей бронетанковой техники: General Dynamics, производящей танки Абрамс, FMC Corporation – БМП Бредли, двигателей для них – Cummins Engine Company; корпораций, занимающихся авиа- и ракетостроением, связанным с ним навигационным обеспечением, в частности: KVH Industries, Hughes Aircraft, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing.

Угловой коэффициент линейных трендов приведенных выше предприятий ВПК США за период с 2016 по первую половину 2018 года превышает 13 градусов.

Ниже кратко приведена версия оснований, предопределяющих глобальные экономические и военно-стратегические цели США :

1) перезапустить свою финансовую систему, ликвидировав все критические внешние и внутренние обязательства всех субъектов экономики;

2) перезапустить глобальную систему колониального налогообложения;

3) перезапустить реальную национальную экономику;

4) разрушить мировой энергетический рынок;

5) запустить региональные деструктивные процессы в Европе, на Индостане, на Ближнем Востоке, в бывшем СССР.

Итогом экономических и военно-стратегических целей США является достижение практически вечного и абсолютного глобального доминирования США за счет радикального ослабления или разрушения всех существующих и потенциальных мировых центров сил и полной перестройки существующего миропорядка. Новый порядок должен обеспечивать прямой политический, военный и экономический контроль США над всеми странами мира и гарантировать бесперебойную уплату колониальных налогов всем человечеством.

Выводы

Из данных, полученных путем технического и фундаментального анализа, определяется следующее:

– НАТО определило потенциальных противников: Россия и Китай;

– военные приготовления НАТО в объеме, достаточном для обеспечения широкомасштабных боевых действий, будут практически завершены в 2023–2024 годах;

– за прогностический индикатор, указывающий в долгосрочном периоде на момент начала подготовки и срока инициирования широкомасштабных БД, инициированных НАТО против потенциальных противников альянса, вероятно, может быть принята ежегодная величина увеличения углового коэффициента графика годовых военных расходов США более чем на 13, а Англии – более чем на 11,5 градуса последовательно в течение не менее трех–пяти лет;

– превышение рассчитанного методами технического анализа пятилетнего срока проведения подготовки НАТО к боевым действиям при принадлежащей НАТО инициативе БД – 2022 год, с учетом масштаба их стратегических задач, не вступает в противоречие с данными, полученными путем фундаментального анализа.

Алексей Петров

Алексей Николаевич Петров – военный эксперт.