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bmpd.livejournal.com

Стрельбы китайского зенитного ракетного комплекса HQ-22

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в HQ-22

Красивые фотографии стрельб китайского ЗРК HQ-22 одной из зенитно-ракетных бригад Центральной зоны боевого командования НОАК.

ЗРК HQ-22 массово поступают на вооружение НОАК в последние три года, быстро меняя оставшиеся старые ЗРК HQ-2, так только на спутниковых снимках в период 2016-2018 гг. было обнаружено появление 13 позиций этих новых ЗРК. Необходимость появления данного ЗРК видимо связано с тем, что в Китае старые ЗРК средней дальности ПВО страны меняют на новые ЗРК средней-большой дальности фактически один к одному. Учитывая какого огромное количество у них было ЗРК HQ-2, даже массированные закупки наших ЗРС С-300 и С-400 и производство собственных систем HQ-9 (в последние годы выпускается вариант HQ-9B) не могли обеспечить достаточно быстрой замены всех старых комплексов. Поэтому сначала в качестве бюджетного альтернативы появился ЗРК HQ-12, но он похоже не удовлетворял полностью всех потребностей и ему на смену пришел ЗРК HQ-22.

В высоком качестве фотографии при нажатии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
HQ-9
С-300
С-400 Триумф
С-75
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