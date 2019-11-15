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ТАСС

Путин заявил, что поставки С-400 в Индию идут по плану

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Владимир Путин и Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время морской прогулки на судне. 21 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди "не просил здесь что-то ускорять", отметил президент

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию идут по плану, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

"Что касается поставок С-400, то все идет по плану. Индийский коллега [премьер-министр Индии Нарендра Моди] не просил здесь что-то ускорять, все идет нормально", - указал российский лидер.

Российский лидер отметил, что Индия является суверенным государством с населением более 1 млрд 350 млн человек, которое при этом своим суверенитетом дорожит. "Здесь, несмотря ни на какие давления извне, - так мы это видим - Индия придерживается всех взятых на себя обязательств. Так же, как это делает и Россия", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что наши страны намерены развивать сотрудничество, в том числе и в сфере вооружения, основанного на высоких технологиях.

Экономическое взаимодействие

По словам президента РФ, хотя военно-техническое сотрудничество России и Индии в целом находится на высоком уровне и является очень важной составляющей двусторонних отношений, в основе взаимных диалогов в последнее время все более важное и значимое место занимают вопросы сотрудничества в гражданских сферах. Здесь есть, над чем работать, потенциал пока не использован в должной мере, считает Путин. Товарооборот в настоящее время составляет всего $11 млрд.

"Это маловато для таких экономик, как Россия и Индия. Тем более что Индия демонстрирует под руководством Моди очень хорошие показатели по темпам экономического роста", - заявил российский лидер, отметив, что у коллег очень многое получается, принимаются непростые, но нужные для экономики решения.

Путин назвал Индию очень перспективным партнером для России, особенно выделив тот момент, что у двух стран нет ни одного вопроса, который бы омрачал двусторонние отношения. "Это было всегда так традиционно, так и остается. Надеюсь, так оно и будет в будущем", - заключил президент РФ.

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