Русская разведка вскрыла секреты Пентагона прямо у берегов Америки

По властным коридорам Соединенных Штатов снова гуляет пугающая многих в этих стенах и рожденная в Министерстве обороны РФ аббревиатура «ГУГИ». Все дело в том, что на днях в Карибское море вошло океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Янтарь», принадлежащее российскому сверхсекретному Главному управлению глубоководных исследований. Которое и есть сокращенно — ГУГИ.

На Западе «Янтарь» уверенно называют важнейшим судном-шпионом российского флота. И обращают внимание, что уже не раз оно с неафишируемыми целями подолгу дрейфовало в районах морских акваторий, по дну которых проходят важнейшие линии подводных коммуникаций наших вероятных противников.

По этой причине предыдущее появление «Янтаря» у побережья США в 2015 году вызвало за океаном форменную истерику. После того, как наше ОИС прошло немного южнее канадского острова Сент-Джонс, газета The Washington Times ударила в набат: «Американские разведывательные корабли, самолеты и спутники внимательно следят за российским военным судном в Атлантике, которое прошло недалеко от базы атомных подводных ракетоносцев США и подводных транзитных путей».

Чуть позже Стратегическое командование США внезапно заранее уведомило мир о прибытии в Шотландию американской ПЛАРБ SSBN-742 Wyoming (типа «Огайо»). Хотя никогда прежде подобных анонсов не делало. Все дело в том, утверждало тогда заокеанское издание Washington Free Beacon, что после появления «русского разведывательного судна» в Северной Атлантике маршрут патрулирования Wyoming стал для Москвы секретом Полишинеля. Для тех, кто в Пентагоне планирует порядок несения боевой службы подобными стратегическими атомоходами, это фактически катастрофа. Поскольку почти все в этом деле и у них, и у нас завязано именно на скрытность плавания.

Как и каким образом «Янтарю» удалось вскрыть важнейшие военные тайны ВМС США? Естественно, речь идет об информации чрезвычайно деликатного свойства, поэтому никто и ничего в Москве на этот счет официально комментировать не станет. Но исходя из открытой информации об оборудовании и глубоководных аппаратах, которые находятся на борту «Янтаря», логично предположить, что в тот раз возле острова Сент-Джонс (а возможно — и где-то еще в Атлантике!) наши моряки скрытно устанавливали на океанском дне элементы только создающейся в России глобальной системы подводного слежения «Гармония». Иначе говоря — аналога давно работающей на американцев гидроакустической противолодочной системы SOSUS, гидрофоны которой уже много десятилетий на океанском дне возле Норвегии (на рубеже Нордкап-Медвежий) и в Тихом океане фиксируют каждый проход над ними российских атомных ракетоносцев.

Утверждают, что наша «Гармония» во многом будет превосходить технические возможности SOSUS, которая старше нашей практически на полвека. Прежде всего — тем, что в отличие от штатовской аппаратуры российские гидрофоны способны работать не только в пассивном, но и в активном режиме (на излучение). Видимо по этой причине они и называются куда солиднее — автоматические донные станции (АДС).

Установленные на любом участке дна со специального судна или с борта подводной лодки, многочисленные АДС могут находиться в рабочем режиме долгие годы. И обнаруживать не только атомные подлодки, но даже и летящие на малой высоте над океаном самолеты и вертолеты. Собранная информация через разведывательные космические спутники будет передаваться (а не исключено — и уже передается) на основной командный пункт системы «Гармония», который сейчас возводится в Белушьей Губе (архипелаг Новая Земля между Баренцевым и Карским морями).

Похоже, американцы уверены, что одна или несколько российских АДС, уже установленные с борта ОИС «Янтарь» в Северной Атлантике возле побережья США, и запеленговали проходившую над ними на боевое патрулирование SSBN-742 Wyoming. После чего новость о начале ее похода услыхали даже на Новой Земле. По этой причине прятаться дальше в глубинах американским подводникам не было смысла. Поэтому они, сильно огорченные, и открыто всплыли у Шотландии.

И вот теперь, четыре года спустя, «Янтарь» снова вертится в самом океанском подбрюшье США. А в Пентагоне теряют сон: какие еще сюрпризы на этот раз готовит им «коварное русское ГУГИ»?

Пока на этот счет всем желающим известно очень немногое: в минувшую пятницу «Янтарь» зашел в Тринидад и Тобаго. А уже в воскресенье снова отправился в поход курсом на побережье США. Вполне понятно, что боевые и разведывательные корабли и самолеты Штатов следят за ним не менее пристально, чем за вражеским атомным подводным ракетным крейсером стратегического назначения. Потому что, очевидно, подозревают: нынче дело может быть даже не в продолжении работ над гидроакустической системой «Гармония».

Еще страшнее для наших «заклятых друзей», если на борту ОИС «Янтарь» одновременно ведется подготовка и к установке где-то в этих краях «Скифов». Иными словами: донных систем автономного подводного старта межконтинентальных баллистических ракет.

О том, что такое оружие уже входит в арсенал Вооруженных сил РФ 21 ноября 2017 года впервые заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ генерал Виктор Бондарев. Чуть позже стало известно, что созданием «Скифов» КБ «Рубин» и Центр им. Макеева занимались с середины 90-х годов. В 2013 году состоялись практические испытания. Однако до сих пор ни единого словечка о начале развертывания «Скифов» в океане в открытой печати не встречалось. Впрочем — это вовсе не означает, что на самом деле развертывания нового супероружия Россия не осуществляет. Просто не кричит об этом на всех перекрестках. И правильно делает.

Вкратце напомним — что такое «Скиф»? Если в двух словах — поставленный на якорь неприметный контейнер со всеми системами жизнеобеспечения и связи. Внутри — надежнейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета Р-29РМУ2 «Синева» или Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Точно такие же, как и на наших стратегических атомных подводных крейсерах стратегического назначения проектов 667БДР и 667БДРМ.

Просто гениальное в своей простоте техническое решение. Все сравнительно дешево и до леденящего ужаса сердито для врага. Для внезапного удара таким оружием никакие субмарины и их экипажи вообще не нужны. По радиосигналу «Скиф» ставится на боевой взвод, контейнер подвсплывает на глубину порядка 50 метров и далее — пуск. Точно также, как и с борта ПЛАРБ.

Заранее обнаружить гидроакустикой и обезвредить «Скифа» никак невозможно. Лежит себе среди подводных скал некая не самая крупная железяка - и, вроде, пусть себе лежит. Мало ли таких повсюду разбросано? Понять, что перед тобой именно стратегическое оружие русских, можно лишь визуально. Но спустить водолаза на глубину в несколько сот метров чтобы проверить — не такое простое и быстрое дело. А если «Скифов» этих по морям-океанам разбросаны сотни?

В принципе, для России совершенно обезопасить свои «Скифы» проще всего поместив их, допустим, в глубины озера Байкал. Или Ладожского озера. Тогда к ним противнику вообще не подобраться никак. Но в случае, если придется наносить ответный или ответно-встречный удар, предположим, по территории США, лететь до заокеанских целей от наших озер далековато. Теоретически можно предположить, что ракеты могут на траектории стать жертвами системы ПРО Штатов. Хотя на практике такое точно никто проверить не сможет. Просто некому будет проверять.

Однако что, если пара-тройка наших «Скифов» тоже чисто теоретически затаится прямо под носом у американцев? В Тихом океане или в Атлантике? Оттуда-то лететь к целям в этой стране считанные минуты. Никто в Вашингтоне и за Библией не успеет потянуться, как полыхнет: «С добрым утром!».

Так вот: как утверждают, сегодня на ОИС «Янтарь» есть все, чтобы заранее скрытно подобрать самые укромные местечки для установки «Скифов» в том же Карибском море. На нем есть, скажем, обитаемые автономные глубоководные аппараты «Русь» и «Консул», что в состоянии опускаться на глубину до 6000 метров и 6270 метров соответственно.

Правда, сами контейнеры со «Скифами» устанавливать «Янтарю» не под силу, — те слишком тяжелы и громоздки. Да и на сравнительно небольшом «Янтаре» «Скифы» не поместятся. Для перевозок такого оружия нужны специализированные транспорты. Такие, например, как давно имеющееся в распоряжении ГУГИ и построенное по его заказу спасательное буксирное судно «Звездочка» (проект 20180), которое вошло в состав Северного флота 24 июля 2010 года. По слухам, именно оно наряду с дизель-электрической подводной лодкой «Саров» было использовано для испытаний «Скифов». Или подобный «Звездочке», но чуть видоизмененный морской транспорт вооружений «Академик Ковалев», в 2015 году переданный Тихоокеанскому флоту. А в конце 2018 года в море впервые вышел для испытаний тоже построенный для ГУГИ «Академик Александров», морской транспорт вооружений усиленного ледового класса.

Так что же, все просто: отслеживай из космоса маршруты передвижения «Звездочки», «Академика Александрова» и «Академика Ковалева» — и можешь предполагать, где они способны устанавливать «Скифы» на дне морском? Не так. Потому что ту же задачу скоро смогут скрытно выполнять и атомные подводные лодки специального назначения Главного управления глубоководных исследований. Прежде всего — самая длинная в мире ядерная субмарина «Белгород» (проект 09852), спущенная на воду в апреле 2019 года. А потом и «Хабаровск» (проект 09851), которую с 2014 года спешно строят для того же «подводного спецназа Генштаба Вооруженных сил РФ» в Северодвинске.

Вообще давно складывается впечатление, что созданное лишь в 2005 году Главное управление глубоководных работ в последние годы на российских верфях решительно отодвинуло даже сам куда более многочисленный Военно-Морской флот РФ. Во всяком случае, корабельный состав ГУГИ пополняется просто лихорадочными темпами.

Так, кроме уже перечисленного пополнения только в конце октября 2019 года калининградский судостроительный завод без особой огласки спустил на воду сразу два океанографических исследовательских судна для ГУГИ — «Евгений Горигледжан» (проект 02670) и «Алмаз» (того же, что и ставший знаменитым «Янтарь» проекта 22010). А 1 октября 2018 года в порту Ломоносов (Ленинградская область) состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на опытовом судне «Ладога» проекта 11982. И, конечно, — тоже для ГУГИ.

Наконец, еще один красноречивый штрих для того, чтобы окончательно уяснить, какое значение в системе обороны России отводится этой полной тайн, административного и финансового могущества организации, с первого дня возглавляемой Героем России вице-адмиралом Алексеем Буриличевым. 10-й отряд гидронавтов его ГУГИ недавно был награжден орденом Нахимова. На флоте такой же чести удостоены лишь экипажи ракетных крейсеров «Петр Великий», «Варяг» и «Москва».

Гидронавты и наши лучшие ракетные крейсера в одном ряду — что еще нужно, чтобы представить, каковы сегодня истинные боевые возможности ГУГИ? Понятно, почему американцы нервничают, когда флаг этого ведомства слишком близко, как кажется Пентагону, снова реет у их берегов?

Сергей Ищенко