НАТО отрабатывает в Литве сценарий захвата белорусских городов

На минувшей неделе в Литве началось учение Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк – 2019»). Оно проходит на полигоне Пабраде в 15 км от белорусской границы. Около 4 тысяч военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса отрабатывают взаимодействие при планировании и выполнении боевых задач.

Для этих целей на полигоне Жемайтиса в Пабраде было оборудовано шесть объектов, а также создан имитационный комплекс «Бой в городе», который стал единственным подобным объектом в Прибалтике для овладения навыками боевых действий в населенном пункте. Комплекс воспроизводит небольшой город с жилым кварталом, полицейским участком, автобусной станцией, большой центральной площадью, торговым центром и костелом. В нем предусмотрена также канализация для овладения солдатами навыками по ведению боя под землей. Одновременно здесь смогут тренироваться более тысячи военнослужащих с танками и другой бронетехникой.

Учение проводится в двустороннем формате, что, как отмечается в сообщении пресс-службы министерства обороны Литвы, «позволяет максимально приблизить операции к реальным условиям сражения».

10 ноября началась активная фаза учения, в ходе которой на вышеупомянутом имитационном комплексе отрабатываются действия по захвату позиций противника. Согласно представленному видео, военнослужащие НАТО (синие) на танках и БМП захватывают небольшой населенный пункт. Другими словами, натовцы учатся нападать на небольшие города, что идет в разрез со словами министра обороны Литвы. Так, комментируя начало маневров, Раймундас Кароблис заявил, что данное учение призвано ознакомить его зарубежных участников «с новой географией, именно с той географией, которую в случае кризиса эти силы должны будут защищать».

Таким образом, с трудом вериться, что военнослужащие НАТО собираются «прикрывать» литовские города. Характер учения указывает на обратное – они готовятся к захвату населенных пунктов и небольших городов на территории Беларуси, а возможно и России.

Да и находящиеся в Литве, Латвии и Польше натовские объекты, размещенные в непосредственной близости от границ Союзного государства, свидетельствует о том, что вести боевые действия на территории этих стран Альянс не собирается. Так, на военной базе Рукла располагается многонациональная батальонная боевая группа численностью около 1400 военнослужащих.

В Зокняй под Шяуляем действует авиабаза НАТО. Здесь постоянно на ротационной основе базируется несколько истребителей ВВС НАТО. На доступных для СМИ снимках из космоса хорошо видны новенькая ВПП и шесть современных модульных ангаров, построенных в рамках программ развития военной инфраструктуры Альянса на востоке Европы.

К тому же на территории Литвы находится секретный американский объект в районе Мумайчай. Эксперты предполагают, что здесь США построили склады для хранения вооружений и боеприпасов для своих войск, которые могут быть переброшены в Литву «в экстренной ситуации».

В Польше, также не далеко от границы, происходит формирование нового соединения – 18 механизированной дивизии.

Подобных примеров достаточно. Все четко указывает на то, что прикрываясь словами об «угрозе с Востока», руководство Североатлантического блока готовит наступательные действия на этот Восток. Данное утверждение неоднократно подтверждалось отрабатываемыми вопросами в ходе всех последних учений ОВС НАТО в регионе.

Так, уже несколько лет в ходе многонациональных учений Альянса «Железный волк» (на территории Литвы), «Анаконда» (на территории Польши) натовские военнослужащие готовятся к боевым действиям по удержанию Сувалкского коридора и блокированию Калининградской области.

Пора делать выводы и не тешить себя иллюзиями – ответ должен быть адекватным и вполне понятным.

Владимир Вуячич