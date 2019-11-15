"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю, где базируются российские подводные лодки. Об этом сообщает The National Interest.

Автор статьи обратил внимание, что с начала осени таких случаев было уже три. Последний раз ВВС США отчитались о полете в этом регионе 6 ноября. В пресс-релизе говорилось, что маневры нацелены на отработку взаимодействия с норвежской военной авиацией.

6 NOV: USAF B52s 60-0024 60-0025 60-0028 BRIG01 02 & 03 departed Fairford at 0625z - Barents Sea mission pic.twitter.com/jWt0QWMe8e - Mil Radar (@MIL_Radar) November 6, 2019

Маршрут полета проходил у восточной части Баренцева моря. СМИ сообщали, что один из самолетов приблизился к берегам Кольского полуострова и Новой Земли, второй направился к мысу Канин Нос у входа в Белое море, третий вернулся в западную часть Баренцева моря.

Автор публикации подчеркнул, что бомбардировщики пролетали недалеко от баз ВМФ, однако у России это как будто не вызывает беспокойства. По его мнению, подобная активность напоминает действия американских и советских ВВС в годы холодной войны, когда военные самолеты приближались к границам, но не пересекали их.

"Это разновидность игры с потенциально смертельными последствиями. СССР в свое время сбил несколько американских самолетов-шпионов, и не трудно представить, что и Россия может обеспокоиться полетами бомбардировщиков у наиболее важных военных баз", — заключил автор.