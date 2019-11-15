"Нужно быть готовыми ко всему". Военный политолог о В-52 у границ России

Американские бомбардировщики В-52 стали приближаться на минимальное расстояние к базам российских подводных лодок в Баренцевом море, пишут СМИ. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Американские стратегические бомбардировщики В-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю, где базируются российские подводные лодки. Об этом сообщает издание The National Interest.

Автор статьи отмечает, что с начала осени таких случаев было три, в последний раз ВВС США отчитались о полете в этом регионе 6 ноября. Автор публикации пишет, что бомбардировщики пролетали недалеко от баз российского ВМФ, однако у России это как будто не вызывает беспокойства. По его мнению, подобная активность напоминает действия американских и советских ВВС в годы холодной войны, когда военные самолеты приближались к границам, но не пересекали их.

"Это разновидность игры с потенциально смертельными последствиями. СССР в свое время сбил несколько американских самолетов-шпионов, и нетрудно представить, что и Россия может обеспокоиться полетами бомбардировщиков у наиболее важных военных баз", ‒ пишет автор.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию The National Interest.

"Любые действия американских военных, которые направлены на осложнение обстановки, лишь ухудшают отношения между двумя странами, поскольку дружественные государства так не поступают. У нас с США сейчас, как часто говорят, и так уже холодная война, а то, что они отрабатывают боевые заходы на наши военные базы, только еще больше ухудшает обстановку и создает напряженность… Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему, наши вооруженные силы должны быть в полной боевой готовности, чтобы быть способными пресечь любые возможные провокации", ‒ сказал Олег Глазунов.

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