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Российская газета

Авиация РФ появилась в сирийском городе Камышлы на границе с Турцией

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер " 25 красный" ) ВКС России в Сирии
Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер " 25 красный" ) ВКС России в Сирии.
Источник изображения: Министерство обороны России

Российская вертолетная база появилась в сирийском городе Камышлы на границе с Турцией. Теперь вертолеты будут прикрывать с воздуха наземные российско-турецкие патрули, а также самостоятельно проводить мониторинг приграничных участков.

Российские военные уже перебросили на гражданский аэродром в Камышлы несколько вертолетов Ми-8 и Ми-35. На новой российской вертолетной базе развернута авиационная комендатура, доставлены около десяти бронетранспортеров, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Чтобы прикрыть аэродром от атак с воздуха, туда переброшены несколько комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С". На охрану периметра заступили подразделения российской военной полиции.

Как сообщил журналистам начальник авиационной комендатуры Камышлы Тимур Ходжаев, основной задачей комендатуры является обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона территории.

По его словам, сейчас маршруты воздушного патрулирования расширяются и в зоне контроля ВКС уже находится провинция Хасеке, которая граничит с Турцией и Ираком. "Начало работы авиационной комендатуры означает, что теперь группа российской армейской авиации будет базироваться здесь постоянно. Так что у подразделений российской военной полиции, с конца октября патрулирующей этот район Сирии, будет регулярная поддержка с воздуха", - подчеркнул офицер.

Он пояснил, что авиационная комендатура в Камышлы включает в себя наземную охрану, систему противовоздушной обороны, диспетчерский пункт руководителя полетами, а также места для проведения медицинского осмотра и предполетной подготовки вертолетчиков.

Группа российской армейской авиации будет базироваться в Камышлы постоянно

Облеты вдоль сирийско-турецкой границы проводятся уже несколько дней.

Как рассказал один из летчиков, экипажи винтокрылых машин выполняют задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождают автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции. Как правило, патрулирование ведется вдоль населенных пунктов и над дорогами на малых высотах - порядка 40-50 метров над землей. В случае нападения бандгрупп российские военные готовы применять оружие.


Александр Степанов

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