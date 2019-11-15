"Слово из пяти букв": на Украине признали Россию врагом

Министр обороны Украины объявил Россию "врагом"

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию главным врагом Украины. Вместе с тем он уверен, что с соседним государством у Киева не может быть финансово-экономических отношений. Кроме того, он отметил, что с врагом стоит говорить только на "языке оружия" или дипломатии.

Россия является врагом Украины, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Из-за этого между странами не может быть финансово-экономических отношений, полагает глава ведомства.

"Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв - Россия (на украинском пишется как "Росія" - "Газета.Ru"). Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске", - написал политик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с врагом говорят "только или языком оружия, или языком опытных дипломатов". Украина, в свою очередь, должна сделать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях, уверен Загороднюк. "Как министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", - подчеркнул он.

Тремя днями ранее украинский министр заявил, что страна готова "самостоятельно защититься от России в случае нападения". По его словам, минобороны Украины просчитало подобный сценарий.

Он подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО. По его словам, альянс поставляет в страну оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов.

Украина уже в течение нескольких лет стремится в НАТО. Но участие страны в работе Североатлантического альянса пока невозможно из-за несоответствия Вооруженных сил Украины стандартам альянса, а также из-за продолжающегося конфликта на юго-востоке страны.

Хотя ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в союз стран. "Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше - после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии - никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО", - отметил он в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Вместе с тем генсек организации пообещал помочь Киеву сделать необходимые шаги на пути к этому. В частности, Столтенберг отметил, что альянс поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество. Он добавил, что для полноценного членства Украины необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной".

Незадолго до этого глава украинского оборонного ведомства заявил, что страна представляет для Североатлантического альянса определенный интерес в качестве партнера. Особенно за счет пятилетнего "трагического" опыта ведения войны с Россией. Загороднюк считает, что борьба с агрессией России является "вопросом стабильности всего континента". "Они [страны НАТО] понимают, что наш успех - это успех всего цивилизованного мира", - уверен министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что киевские власти собираются ускорить подготовку к вступлению в НАТО. Он отметил, что страна будет на практике доказывать, что "заслуживает такого формата отношений" с альянсом.

Однако не все на Украине уверены, что альянс действительно примет в свои ряды Украину.

Так, украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times выразил мнение, что США "заставляют Украину воевать", хотя и не собираются принимать ее в НАТО. "Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор", - уверен он.

Бизнесмен подчеркнул, что Украине необходимо выстраивать дружеские отношения с Россией. "Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать", - обратил внимание Коломойский, обвинив при этом американские власти в том, что они используют Киев для ослабления геополитического соперника и ведения "войны против России" "до последнего украинца".

В правящей украинской партии "Слуга народа" отметили, что олигарх таким образом привлекает к себе внимание СМИ. "Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Он что-то сказал, давайте будем его обсуждать. Это неправильно", - приводит РИА "Новости" слова главы пропрезидентской фракции Давида Арахамии.

В России, вместе с тем, отметили, что Коломойский вольно или невольно обратил внимание на главную проблему Украины. Сенатор Константин Косачев такой проблемой считает потерю Киевом крупнейшего российского рынка, экономического партнера в лице России и источника ценных ресурсов.

Ангелина Мильченко