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Военное обозрение

Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца

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Источник изображения: topwar.ru

Принятие решения по выбору концепции среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для Минобороны РФ будет принято в конце ноября. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Агентство, ссылаясь на источник, пишет, что окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет вести разработку среднего военно-транспортного самолета, призванного заменить Ан-12, будет принято в конце ноября, а не в сентябре, как сообщалось ранее. Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года, в конкурсе участвуют КБ "Ильюшина" и "Туполева".

Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник

- приводит агентство слова источника.

В КБ "Туполева" ранее заявили, что компания планирует создать средний военный транспортный самолет, однако не пояснили, будет ли это разработкой "с чистого листа" или будут использованы наработки по проекту среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330, разрабатываемого в 90-х годах.

В КБ имени Ильюшина также готовы к созданию перспективного военного самолета и уже прорабатывают несколько концепций, в том числе и Ил-276. Какие еще варианты рассматриваются в качестве перспективного среднего транспортника, в корпорации не уточняли.

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Россия
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Ан-12
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