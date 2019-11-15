Дежурные по Балтике вернулись на базу

Корвет "Стойкий" и большой десантный корабль "Калининград" прибыли в Балтийск после выполнения задач в рамках постоянного присутствия сил Балтийского флота в зоне своей ответственности.

"Стойкий" и "Калининград" находились в море более 30 суток, пройдя более четырех тысяч морских миль, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Во время похода экипажи провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским мишеням, учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне с использованием корабельной авиации, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления.

Свою выучку совершенствовали и морские пехотинцы, находившиеся на борту кораблей. Они проводили занятия по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия.

На торжественной встрече "Стойкого" и "Калининграда" командующий БФ адмирал Александр Носатов поздравил экипажи с успешным выполнением программы похода. Корабли вернулись технически исправными, и после пополнения необходимых запасов они готовы выполнять задачи по предназначению.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)