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Ледоколы превратят в "линкоры"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Арктике ВМФ России намерен использовать вооруженные ледоколы, военное оснащение будет зависеть от толщины льда в районе применения.

Об этом сообщил советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков, говорит ТАСС.

"Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы", - отметил Поляков. "Где лед тонкий - больше оружия, где тяжелые льды - наоборот", - добавил он.

В октябре этого года в Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" был спущен на воду патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, построенный в интересах ВМФ. Новый ледокол не имеет аналогов по совокупности своих технических характеристик, однако похожие корабли уже строили в СССР, а также в странах Запада.

Это универсальный корабль, совмещающий в себе функции буксира, патруля, ледокола и научного судна. "Иван Папанин" сможет не только преодолевать лед толщиной около 1,7 метра, но и поражать морские, береговые и воздушные цели. Предполагается, что ВМФ РФ получит ледокол до 2023 года.

Закладка второго серийного патрульного корабля проекта 23550 "Николай Зубов" запланирована до конца года. Об этом в начале ноября сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

Корабли данного проекта имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" и универсальную пушку А-190.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
Компании
Адмиралтейские верфи
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23550
Арктика
Калибр КР
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