Для главного храма Росгвардии живописцы создают иконы

В Москве в иконописной мастерской "Во имя преподобного Алипия Печерского" представителей СМИ ознакомили с процессом написания икон и открыли секреты создания церковного убранства для главного храма Росгвардии.

Руководитель мастерской Юрий Мазин рассказал о создании иконостаса, а мастера-иконописцы продемонстрировали этапы написания икон и даже дали возможность желающим проверить свои художественные способности с кистью в руках, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с древними образцами и традициями создается уникальный художественный ансамбль с учетом общей стилистики храмового комплекса. Работа ведется в тесном сотрудничестве с духовенством и досконально выверена. Каждая икона создается художниками с молитвой и постом в строгом послушании старшему художнику и духовенству.

Состав икон в иконостасе имеет богословское обоснование. Так как храм является крестильным, особое значение имеет икона "Крещение Господа нашего Иисуса Христа". Она непосредственно связана с Таинством Крещения. В иконостасе симметрично иконе Крещения Господня будет расположена икона Сорока Севастийских Мучеников. В честь этого праздника и будет освящен Крестильный Храм.

У Царских Врат иконостаса будут расположены иконы с ростовыми изображениями Спасителя и Богородицы. Здесь Богородичной иконой является Боголюбская икона Божией Матери, особенно почитаемая на Руси.

В состав иконостаса также войдут другие иконы, среди которых "Архангел Михаил", "Архангел Гавриил", икона с образами Святых Равноапостольных царя Константина и царицы Елены, икона с образами Святого Филиппа, митрополита Московского, Святого князя Игоря Черниговского и Святой мученицы Лидии, икона "Благовещение", икона "Евхаристия".

В мастерской во имя святого преподобного Алипия Печерского придерживаются древней техники написания икон – яичной темперы, используют только натуральные материалы.

Темперные краски иконописцы готовят вручную из растертых полудрагоценных камней (малахита, лазурита, гематита, минерального пигмента) в соединении с яичным желтком и вином. Яичная темпера через 200-300 лет каменеет, а устойчивость ее намного превосходит любой из использованных минералов.