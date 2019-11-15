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WarSpot

"Чёрная пантера" с корейским сердцем

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Источник изображения: warspot.ru

Южная Корея продолжает делать успехи в танкостроении. Ранее компания Hyundai Rotem сообщила о начале производства второй партии танков K2 Black Panther с использованием отечественных двигателей. Теперь же появился проморолик с их демонстрацией.

Первая партия "Чёрных пантер" в количестве 100 единиц была произведена с использованием немецких двигателей MTU и трансмиссий Renk. Производство второй партии планировалось с использованием нового дизельного двигателя Doosan Infracore DV27K (1500 л.с.) и автоматической трансмиссии S&T Dynamics EST15K южнокорейской разработки и производства. Из-за проблем, выявленных при их испытаниях, вторая партия из 106 единиц задержалась более чем на два года.

Танк K2 Black Panther с новым двигателем

"Чёрная пантера" была разработана южнокорейской компанией Hyundai Rotem в 2007 году и поступила на вооружение сухопутных войск Южной Кореи в 2014 году. K2 разрабатывался для замены морально устаревших американских танков M48 и дополняет танки -1, созданные на базе американского M1 Abrams.

Масса K-2 составляет 55 т при длине 10,8 м, ширине 3,6 м и высоте 2,4 м. Информация о бронировании машины засекречена. Танк развивает скорость до 70 км/ч и вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой с системой автоматической перезарядки и боезапасом на 40 выстрелов, а также пулемётами калибров 12,7 и 7,62 мм. Машина оснащена современной ТИУС (танковой информационно-управляющей системой), объединяющей все электронные системы танка в единую сеть, и БИУС (боевой информационно-управляющей системой), которая обеспечивает автоматизированное управление тактическим звеном и позволяет вести обмен информацией между танками, другой боевой техникой и пунктами управления.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Южная Корея
Продукция
K2
M1 Abrams
Компании
Hyundai
Renk
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