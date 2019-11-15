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Военное обозрение

В Канаде спущен на воду второй патрульный корабль арктической зоны

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Источник изображения: Irving Shipbuilding

В Канаде спустили на воду второй в серии патрульный корабль арктической зоны типа Harry DeWolf. Как передает портал navaltoday.com, церемония прошла на верфи компании Irving Shipbuilding в Галифаксе.

Спущенный на воду патрульный корабль является первым серийным после головного корабля арктической зоны HMCS Harry DeWolf, спущенного на воду в сентябре прошлого года. Корабль получил название HMCS Margaret Brooke, после его достройки и прохождения испытаний, он должен войти в состав Королевских военно-морских сил Канады в 2020 году. Еще два корабля данного проекта находятся на различных этапах стапельного строительства.

Контракт на строительство для ВМС Канады пяти (по другим данным - шести) патрульных кораблей был подписан в начале 2015 года. Прибрежные корабли AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship) предназначены для расширения возможностей королевских ВМС по выполнению задач в Канадском арктическом архипелаге. Их основными задачами являются наблюдение и ведение разведки, защита суверенитета страны, а также контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства. По данным производителя, корабли способны выполнять поставленные задачи в любых арктических широтах. Могут применяться в Арктике в качестве поисково-спасательных кораблей.

Патрульные корабли арктической зоны (AOPS) имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов - 6800 морских миль. Корабль может преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца. Экипаж – 65 человек.

Корабль вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм и двумя пулемётами M2 Browning. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров. Согласно заявлению командования ВМС Канады, данные корабли не предназначены для ведения боевых действий, их основная задача - выполнение полицейских и пограничных функций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Продукция
CH-148 Cyclone
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Арктика
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