Эрдоган отказался менять российскую ЗРС С-400 на американский ЗРК Patriot

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Турция не будет отказываться от российских зенитных систем С-400 даже в случае, если США продадут ей системы Patriot. Требования Вашингтона об отказе от российской зенитной системы нарушают суверенные права страны. С таким заявлением обратился к журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Вашингтона.

В своем заявлении турецкий лидер подчеркнул, что считает категорически неправильным требование Соединенных Штатов полностью отказаться от российской системы ЗРС С-400. Он заявил, что такие требования нарушают суверенитет Турции и Анкара не собирается отказываться от С-400 в пользу американских ЗРК Patriot.

Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot. Нам важно, что в нашей системе безопасности есть С-400. Мы купим и С-400, и Patriot, поскольку диверсифицировано развиваем нашу систему обороны. Такая стратегия у наших вооруженных сил

- заявил он.

Комментируя свой визит в Вашингтон, Эрдоган заявил, что "в целом он прошел позитивно", при этом не раскрывая подробности прошедшей встречи с Дональдом Трампом. По его словам, для преодоления имеющихся разногласий необходим дальнейший диалог.

Мы хотим дойти до положительного результата по (поставкам американских истребителей) F-35. Но я в этот раз увидел, что у Трампа подход к этой теме намного более положительный и конструктивный

- добавил он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп якобы пообещал Эрдогану торговую сделку на 100 млрд. долларов и "обход" наложенных санкций в ответ на то, что Анкара откажется от российской ЗРС С-400. Эта тема должна была обсуждаться во время встречи Трампа и Эрдогана во время визита последнего в Вашингтон. Однако, судя по заявлению турецкого лидера, сторонам так и не удалось прийти к согласию в данном вопросе.