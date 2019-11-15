Индия впервые задействует все виды войск на учениях с США

Источник изображения: Facebook/Indian Navy

Американские и индийские военные на этой неделе начнут отрабатывать взаимодействие на учениях под названием Tiger Triumph, пишет портал Defense News. Это событие примечательно тем, что впервые на учениях со своими партнёрами из США Нью-Дели задействует все три вида войск: армию, флот и авиацию.

Учения, как сообщается, будут сосредоточены вокруг доставки гуманитарной помощи и спасении при стихийных бедствиях, но будут включать в себя и десантные операции.

Со стороны США в учениях примет участие десантный корабль USS Germantown. Американское командование уже выражает надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными - чтобы повысить оперативную совместимость между двумя державами. Вашингтон не скрывает, что заинтересован в сильном региональном союзнике.

Отмечается, что в своей Стратегии национальной безопасности от 2017 года Соединенные Штаты приветствовали развитие вооружённых сил Индии.

В статье Defense News подчеркивается, что стратегические интересы Индии, её демократический политический режим и готовность противостоять исламизму "объединяют эту страну с США в плане интересов". При этом между ними остаются и разногласия, прежде всего, касающиеся индийских военных закупок России. Напомним, что США оказывают давление на Индию в связи с крупным контрактом, включающим поставки ЗРК С-400 из России.