Кадры из бронемашины военной полиции РФ: "каменная" атака на патруль в Сирии

Источник изображения: topwar.ru

На "Военном обозрении" ранее публиковались материалы о патрулировании северных районов Сирии, населённых сегодня преимущественно курдами, российской военной полицией совместно с турецкими войсками. При этом опубликованные ролики изначально снимались нападавшими – курдами, которые закидывали бронетехнику камнями, в одном из случаев били по БТР ВС РФ кувалдой.

Теперь есть возможность увидеть патрулирование из кабины российской бронемашины, а также услышать переговоры российских военнослужащих.

Оказавшись перед толпой местных жителей, настроенных агрессивно, экипаж головной машины колонны спрашивает у командира патруля о дальнейших действиях. Командир спокойным голосом отвечает, что колонна должна следовать дальше.

Через некоторое время камера, снимающая происходящее за окном бронемашины "Тигр", показывает, как получившие от взрослых задание местные малолетки, забрасывают колонну камнями. Слышны удары камней о бронестекло и корпус армейского автомобиля. Далее к забрасывающим патруль детям присоединяются и взрослые. Машины под звуки сирен продолжают движение, военнослужащие не обращают особого внимания на "каменную атаку". Забрасывание камнями продолжается примерно на дистанции около 300-350 м – при движении по улице населённого пункта.

Так выглядит патрулирование в северных районах Сирии - из кабины бронемашины российской военной полиции pic.twitter.com/PNNegedMes - Volodin-Topwar (@VolodinTopwar) November 14, 2019

Напомним, что ранее публиковались кадры, на которых запечатлено, как российский военнослужащий выходит из бронемашины и заводит беседу с местным населением. После нескольких слов те перебегают дальше и забрасывают камнями уже исключительно турецкую бронетехнику совместного патруля.

Также российская военная полиция в некотором смысле "дооснастила" бронетехнику против "каменных" атак: установила металлические решётки перед бронестёклами армейских бронемашин, пустила колючую проволоку по элементам корпуса БТР.